(Nashville) Boris Sekulic a marqué son deuxième but en carrière dans la MLS et le Fire de Chicago a fait match nul de 1-1 avec le Nashville S. C., samedi soir.

Associated Press

Sekulic, un défenseur de 29 ans qui en est à sa première saison avec le Fire, a accepté une passe de Mauricio Pineda et il a envoyé le ballon à l’intérieur du poteau pour niveler le pointage, à la 42e minute. Ce but a permis au Fire (5-9-7) de s’emparer seul du 10e et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est, un point devant l’Inter Miami C. F.

La troupe de Chicago, qui n’a pas gagné à ses quatre dernières sorties, a toutefois raté une belle occasion de devancer l’Impact de Montréal au neuvième échelon de l’Est.

Daniel Rios a ouvert le pointage pour le Nashville S. C. lorsqu’il a redirigé le ballon de la tête, à la 28e minute.

Sekulic a été l’artisan d’une belle occasion de marquer à la 89e minute, mais le ballon, dévié de la tête par Elliot Collier, a touché le poteau.

Le Nashville S. C. (7-6-8) est resté invaincu à ses cinq dernières parties et n’a encaissé qu’un seul revers à ses 10 derniers matchs.

Mercredi, la formation du Tennessee est devenue la sixième équipe d’expansion de l’histoire de la MLS à s’assurer d’une place en séries.