L’attaquant de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, et les défenseurs de l’Impact, Joel Waterman et Rudy Camacho

L’Impact de Montréal a complété une éprouvante séquence de cinq parties en 14 jours en signant une victoire de 2-1 contre l’Inter Miami CF samedi soir au Red Bull Arena.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

De retour sur le terrain après avoir raté le match de mercredi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Bojan a marqué son troisième but de la saison tôt en première demie. Il a ensuite mérité une mention d’aide sur le but vainqueur, réussi par Maximiliano Urruti pendant la 80e minute de jeu.

Brek Shea a déjoué le gardien James Pantemis, qui effectuait un deuxième départ consécutif en l’absence de Clément Diop, qui avait quitté l’équipe en direction de la France quelques heures avant la partie de mercredi.

La victoire permet à l’Impact (7-10-2) de se maintenir au huitième rang du classement de l’Association Est avec 23 points, un de moins que les Red Bulls de New York.

L’Impact a conclu ces cinq matchs avec un dossier de 2-2-1, avec son autre victoire acquise contre l’une des meilleures équipes de la MLS, le Crew de Columbus le 7 octobre.

L’Impact profitera d’une pleine semaine de congé avant de reprendre le collier samedi prochain contre le New York City FC au Yankee Stadium.

Spectaculaire départ

On ne sait trop si le retour de Bojan a servi de tonique, mais toujours est-il que l’Impact a connu l’un de ses meilleurs débuts de match de la saison.

Les hommes de Thierry Henry ont menacé la forteresse de John McCarthy dès la cinquième minute de jeu, gracieuseté d’Urruti et Samuel Piette.

Environ une minute plus tard, l’Impact a brisé l’égalité grâce à un tir de Bojan venu d’une bonne dizaine de mètres à l’extérieur de la surface de réparation, qui a bondi une fois près de la surface de but avant de déjouer McCarthy à sa gauche.

L’Impact a maintenu son emprise sur le ballon et comptait déjà huit tirs vers le filet, dont quatre cadrés, après 18 minutes de jeu, sans toutefois parvenir à doubler son avance.

Ce manque de finition a permis à la troupe floridienne de rester à portée et de revenir au score. Posté à l’entrée de la surface de réparation, Shea a décoché un tir qui a dévié sur le pied droit de Zachary Brault-Gullard avant de surprendre Pantemis, qui a touché le ballon de sa main sans parvenir à le maîtriser.

L’Impact a amorcé la deuxième demie avec le même entrain que la première, alors que Romell Quioto, Piette et Urruti ont forcé McCarthy à s’interposer au cours des sept premières minutes de la période.

Graduellement, l’Inter Miami est devenu plus incisif en attaque et a pu envahir le territoire montréalais, sans réussir à marquer le but qui lui aurait permis de prendre l’avance.

Puis, contre toute attente, l’Impact s’est redonné une avance d’un but avec moins de dix minutes à écouler au temps réglementaire.

Une passe savante de Quioto vers la surface de réparation a créé une situation de deux attaquants contre McCarthy. Bojan, qui avait reçu la passe de Quioto a relayé le ballon vers Urruti qui n’a eu aucune difficulté à pousser le ballon dans un filet désert.

Nullement découragés, les joueurs du Miami ont obtenu d’autres chances de marquer pendant les dix minutes suivantes et quelque quatre autres lors des arrêts de jeu, mais Pantemis et l’Impact ont tenu le coup.