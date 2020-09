PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

« Un joueur et trois membres du personnel des Rapids du Colorado ont été déclarés positifs à la COVID-19, lors d’un dépistage mené jeudi 24 et vendredi 25 septembre. Sur la base de ce nombre de cas, la MLS a reporté le match pour permettre d’effectuer d’autres tests et de faire une évaluation supplémentaire », a indiqué la ligue.