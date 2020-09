FC Barcelone : Suarez et Vidal pas convoqués pour le premier match amical, Messi bien présent

(Madrid) L’international uruguayen Luis Suarez et l’international chilien Arturo Vidal n’ont pas été convoqués par l’entraîneur Ronald Koeman pour le premier match amical du FC Barcelone contre le Nastic de Tarragone samedi (17 h GMT, 12h, heure de l'Est), au contraire de Lionel Messi, bien présent, a annoncé le Barça, samedi via communiqué.