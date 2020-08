(Vancouver) Les Whitecaps de Vancouver ont transféré le milieu de terrain sud-coréen Inbeom Hwang au Rubin de Kazan, en Russie.

La Presse canadienne

Hwang a accepté une offre de contrat de trois ans de sa nouvelle équipe, et il a précisé qu’il rejoindra ses nouveaux coéquipiers « après que tous les documents soient remplis ».

Le joueur âgé de 23 ans s’était joint aux Whitecaps en janvier 2019 à titre de jeune joueur désigné, après avoir accepté une entente de deux saisons assortie d’une option pour deux saisons supplémentaires. Hwang a empoché 650 000 $ US la saison dernière, un salaire suffisant pour lui permettre d’être le cinquième joueur le mieux rémunéré au sein du club britanno-colombien.

CARTE : GOOGLE MAPS La ville de Kazan compte 1,2 million d’habitants et est à 800 km à l’est de Moscou.

Les Whitecaps retiendront une partie des éventuels frais de transfert.

Hwang, qui avait été acquis du club de sa ville natale, le Daejeon Citizen FC, a pris part à 41 rencontres avec les Whitecaps, et il a inscrit quatre buts et amassé six mentions d’aide, toutes compétitions confondues.

Quant au Rubin de Kazan, le club de la première ligue russe a entrepris sa saison 2020-21 le week-end dernier sous l’égide de l’ex-entraîneur de la sélection nationale Leonid Slutsky. Ce dernier est devenu entraîneur-chef du Rubin en décembre 2019.