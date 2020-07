Chacune des 211 associations nationales membres de la FIFA recevra une subvention de 1 million pour « protéger et relancer le football » en plus d’avoir accès à un prêt sans intérêt pouvant atteindre 5 millions.

La FIFA a adopté un plan d’aide financière pour pallier à la pandémie de COVID-19 qui fera en sorte que 1,5 milliard US sera disponible pour les associations nationales à travers le monde.

Associated Press

Chacune des 211 associations nationales membres de la FIFA recevra une subvention de 1 million pour « protéger et relancer le football » en plus d’avoir accès à un prêt sans intérêt pouvant atteindre 5 millions. Elles recevront également une subvention supplémentaire de 500 000 $ spécifiquement pour le football féminin dans la troisième phase du plan.

Finalement, chacune des six confédérations continentales recevra une subvention de 2 millions.

Cet important programme de subventions vise non seulement à aider le soccer professionnel féminin et masculin, mais aussi le football amateur chez les plus jeunes.

La FIFA prévoit rendre ces fonds disponibles à compter de janvier 2021.