(Doha) L’ancien joueur de soccer espagnol Xavi Hernandez a déclaré positif à la COVID-19.

Associated Press

Âgé de 40 ans, Xavi, qui est maintenant l’entraîneur-chef du club qatari Al-Sadd, a révélé samedi qu’il avait été testé selon le protocole sanitaire et qu’il avait reçu un résultat positif.

« Par chance, je me sens bien, mais je vais rester en isolation jusqu’à ce que je ne sois plus contagieux, a-t-il déclaré dans une publication sur son compte Instagram. Lorsque les services de santé vont me le permettre, je vais être très heureux de retrouver ma routine et mon travail. »

Al-Sadd a annoncé que Xavi ne rejoindrait pas le reste de l’équipe pour le match face à Al-Khor, qui sera présenté plus tard en journée, samedi.