L’un des joueurs-clés de la formation floridienne est le jeune milieu de terrain américain Chris Mueller (9), qui a inscrit trois des six buts de son équipe durant le tournoi de la MLS en Floride. Mark McKenzie (4), de l’Union de Philadelphie, en a eu plein les bras avec Mueller le 20 juillet.

Contre Orlando, l’Impact devra surveiller Chris Mueller... et contrôler le ballon

(Montréal) À défaut de profiter du soutien de ses partisans samedi, l’Orlando City SC pourra probablement se tourner vers Dame Nature pour essayer d’arracher un avantage à l’Impact de Montréal lors de son match de huitième de finale du tournoi de relance de la MLS. Or, aux yeux de Thierry Henry, la clé sera le contrôle du ballon.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

En vidéoconférence jeudi, Henry a rappelé qu’une équipe qui possède le ballon court moins et, donc, parvient à mieux gérer son énergie.

Lors de ses trois matchs en phase de groupe, Orlando City SC a marqué quatre de ses six buts après la 70e minute de jeu, en route vers le premier rang du groupe A grâce à un dossier de deux gains et un match nul.

L’homme à surveiller : Chris Mueller

L’un des joueurs-clés de la formation floridienne jusqu’à maintenant est le jeune milieu de terrain américain Chris Mueller, qui a inscrit trois des six buts de son équipe. En vidéoconférence, Mueller a dit s’attendre à une vive opposition de la part de l’Impact.

L’Impact a mérité son billet pour la phase éliminatoire grâce à sa victoire de 1-0 contre D. C. United mardi, et à la suite de la victoire du FC Cincinnati mercredi, contre les Red Bulls de New York.