Je pense qu’il est si important d’avoir des modèles et des héros qui sont des femmes pour les enfants, garçons et filles. Et c’est un sport tellement incroyable dans la mesure où il s’agit vraiment d’un sport d’équipe. Vous voyez le succès d’une femme et tous les autres l’encouragent parce que le succès d’une femme est le succès de toute l’équipe.