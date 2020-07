Toutes les équipes sont maintenant arrivées à Orlando et prêtes à disputer le tournoi MLS is back à partir de mercredi. Toutes ? Non ! Durement frappé par la COVID-19, avec 11 cas parmi les joueurs et le personnel, le FC Dallas ne participera pas à cette compétition de relance. Le Crew de Columbus et le Nashville SC ont aussi été touchés à des degrés moindres.

Pascal Milano

La Presse

« Dallas est peut-être un cas spécial même si on entend qu’il y a d’autres cas ailleurs. Ce n’est pas toujours confirmé, il y a beaucoup de rumeurs, a indiqué Samuel Piette par visioconférence. C’est sûr qu’on est inquiet par rapport à ça, mais on n’a pas été en contact avec Dallas. On se fait tester tous les deux jours et tout semble correct. Tant qu’il n’y a pas quelques cas dans notre équipe, on ne s’en fait pas. »

Pendant ce temps, à l’hôtel du Bleu-blanc-noir, le rythme a repris après les petites frayeurs [la crainte d’un cas positif] des derniers jours. En raison de la chaleur, les entraînements se déroulent très tôt le matin ou tard le soir. Entre les deux, il faut bien meubler le temps. Le contexte actuel ne permet pas les petites sorties ou activités que l’on voit habituellement lors des déplacements de l’équipe. Difficile également d’aller voir les amis ou anciens coéquipiers qui s’alignent avec les autres clubs.

« On passe la journée dans nos chambres et chaque équipe dispose de son propre étage, a expliqué Piette. On a un lounge dans lequel on peut jouer aux cartes ou au ping-pong. Je sais que certains gars ont aussi une PlayStation dans la chambre. C’est bon pour la chimie d’équipe parce qu’on ne s’était pas vus pendant trois mois. »

Le joueur désigné Victor Wanyama profite justement de cette période pour connaître davantage ses coéquipiers. Arrivé au début du mois de mars, le Kenyan n’avait disputé que quelques entraînements et un match de Ligue des champions avant la pause forcée.

« Ça a été dur. Tu arrives, tu es nouveau dans un club, tu joues un seul match de Ligue des champions et tout déboule avec cette pandémie. La bonne chose est que ce n’était pas juste à Montréal, c’était partout dans le monde. Il fallait prendre des précautions et s’assurer que tout le monde soit en sécurité. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Victor Wanyama

Pas d’inquiétude

Plusieurs joueurs ont choisi de ne pas participer à ce tournoi. L’absence de l’attaquant du LAFC, Carlos Vela, retient forcément l’attention puisqu’il s’agit du meilleur buteur de la MLS en 2019. Son épouse est enceinte de leur deuxième enfant.

Le premier choix du repêchage, Robbie Robinson (Inter Miami) a également quitté la « bulle » d’Orlando pour des raisons personnelles. Matt Lampson, gardien du Crew qui a vaincu un cancer, a aussi partagé ses craintes sur les réseaux sociaux.

La situation de Piette est sensiblement la même que celle de Vela puisqu’il deviendra papa pour la première fois au mois de septembre.

« D’ici là, le tournoi sera terminé. J’ai la chance d’être un gars de Montréal, donc il y a ma famille, la famille de ma conjointe et les amis pour aider. Le club aide aussi les familles quand on n’est pas là. On est bien entourés. Je ne suis pas inquiet. Tout le monde est content d’être ici pour jouer au foot parce qu’après, on ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce que le tournoi sera la seule chose pour l’année 2020 ? »

Quelle recette en milieu de terrain ?

L’Impact débute son tournoi jeudi à 20 h contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre qu’il avait déjà croisé lors de l’ouverture de la saison le 29 février. L’Impact l’avait emporté 2-1.

Bien des choses ont évolué depuis dont l’arrivée de Wanyama qui change la donne en milieu de terrain. Contre le CD Olimpia, le 11 mars, son introduction dans l’équipe avait forcé Piette à jouer plus haut sur le terrain. On le sentait en quête de repères.

« Victor amène beaucoup d’expérience, de poids et de calme surtout. Il faut en prendre avantage, donc, oui, mon rôle peut changer un peu, a confirmé le numéro 6. Après, c’est possible qu’on emploie une certaine formation ce jeudi et que cela change pour le prochain match. On a beaucoup d’éléments et d’options en milieu de terrain. »