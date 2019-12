(Nyon, Suisse) La récompense de Manchester City pour avoir terminé en tête de son groupe en Ligue des champions l’a assuré de se mesurer à un club de deuxième rang en huitièmes de finale. Le tirage au sort a voulu que ce soit le Real Madrid.

Graham Dunbar

Associated Press

Le club détenteur d’un record de 13 titres accueillera le match aller le 26 février contre les ambitieux meneurs du championnat de Premier League, qui tentent de remporter la Coupe d’Europe pour la première fois.

Cette confrontation oppose l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane à Pep Guardiola. Zidane a remporté trois titres en Ligue des champions en trois tentatives avec Madrid, tandis que Guardiola est en quête de son troisième titre depuis près d’une décennie après l’avoir remporté deux fois à Barcelone.

« La seule façon d’être au sommet en Europe est d’aller de l’avant et de jouer en demi-finale et en finale et de remporter la Ligue des champions », a affirmé le directeur général de Man City, Txiki Begiristain, aux bureaux de l’UEFA après le tirage au sort.

Le meilleur parcours de City en Ligue des champions a été une présence en demi-finales en 2016, lorsque le club s’est incliné 1-0 en deux manches face à Madrid. C’était peu de temps après que Zidane ait pris le pouvoir à Madrid, et juste avant que Guardiola soit embauché pour remplacer Manuel Pellegrini à Manchester.

Par ailleurs, Liverpool renouera avec le stade espagnol où il a remporté le titre la saison dernière. Le match aller contre l’Atletico Madrid aura lieu au stade Metropolitano, le 18 février.

« Je pense que Liverpool connaît très bien (le stade) », a noté le directeur de l’Atletico, Clemente Villaverde, décrivant les meneurs invaincus en Premier League comme « la meilleure équipe que nous ayons en ce moment en Europe ».

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré qu’il y avait « déjà à peu près quatre ou cinq finales potentielles dans ces huitièmes de finale ».

Le meneur de la ligue espagnole, Barcelone, affrontera Napoli lors du match aller en Italie, et Chelsea affrontera le Bayern Munich lors d’un match revanche de la finale de 2012. Chelsea a remporté ce titre au stade national du Bayern, qui accueillera le match retour le 18 mars.

Dans d’autres matchs : l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a été jumelé à son ancien club, le Borussia Dortmund ; Lyon affrontera la Juventus ; Tottenham jouera à Leipzig ; et Atalanta rencontrera Valence.

Lyon affrontera la Juventus, une équipe menée par Cristiano Ronaldo, sans son propre attaquant vedette. Memphis Depay a quitté le match de championnat de France, dimanche, en raison d’une blessure au genou mettant fin à la saison.

Les matchs aller se joueront entre le 18 et le 26 février, avec les matchs retour du 10 au 18 mars.

La finale du 30 mai aura lieu au stade olympique Atatürk d’Istanbul.