De grosses victoires pour Real Madrid et Tottenham

Juste au moment où certaines des meilleures équipes risquaient de ne pas avancer au tableau en Ligue des Champions, elles ont stabilisé le navire.

James Ellingworth

Associated Press

Real Madrid et Tottenham ont tous deux remporté un premier gain, de façons bien différentes.

Le Real a dû travailler dur pour gagner 1-0 contre Galatasaray, alors que le finaliste de la saison dernière, Tottenham, a dominé l'Étoile rouge de Belgrade 5-0.

Cette victoire décisive était nécessaire pour Tottenham, qui n’avait remporté que deux de ses 11 derniers matchs et avait concédé sept buts contre le Bayern Munich, à son dernier match de la compétition. Tottenham n’est pas encore sorti du bois, par contre.

AFP Harry Kane

«Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, a déclaré l’attaquant Harry Kane. Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée.»

Juventus est passé à 13 minutes d’une défaite qui aurait pu mettre en péril ses espoirs d’atteindre les huitièmes de finale avant que Paulo Dybala ne marque deux fois pour battre le Lokomotiv Moscou, 2-1.

Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Manchester City marchent d’un bon pas après leurs troisièmes victoires.

Ayant gagné une seule fois depuis quatre matchs, Real Madrid cherchait à se ressaisir avec une victoire importante devant Galatasaray. Un but dévié de Toni Kroos a fait l’affaire.

À son retour après avoir manqué la défaite de samedi contre Majorque, Eden Hazard a mis la table pour la réussite de Kroos. Et en deuxième demie, son tir a frappé la barre horizontale.

Un relâchement madrilène en défense a offert deux bonnes occasions à Florin Andone, mais les tirs ont été stoppés par Thibaut Courtois.

Paris Saint-Germain a signé une victoire de 5-0 face à Bruges. Le PSG menait 1-0 avec une demi-heure à jouer, avant le tour du chapeau du réserviste Kylian Mbappé.

REUTERS Kylian Mbappé

Après avoir été humilié 7-2 par Bayern lors de son dernier match, Tottenham a obtenu une grosse victoire.

Son Heung-min et Harry Kane ont chacun marqué deux buts, tandis qu’Erik Lamela a marqué son 200e match avec Tottenham en récoltant un but et deux aides.

Les deux buts de Robert Lewandowski ont permis au Bayern d’effacer un retard de 1-0 face à Olympiacos, vaincu 3-2.

Juventus a failli subir sa première défaite de la saison dans toutes les compétitions avant que Dybala ne prenne les choses en main.

AP Paulo Dybala

Alors que Juventus menait 1-0 suite au but d’Alexei Miranchuk, l’Argentin a fait mouche à la 77e minute ainsi que peu après, à la suite d’un rebond.

Juventus a mérité sept victoires, toutes compétitions confondues, mais cinq d’entre elles ont été obtenues par un seul but.

Juventus est à égalité avec Atletico Madrid en tête du groupe D après que la tête d’Alvaro Morata ait permis au club espagnol de l’emporter 1-0 face au Bayer Leverkusen. Morata a enfilé l’aiguille à la 78e minute.

Manchester City a inscrit sa troisième victoire en malmenant Atalanta, 5-1. Raheem Sterling a réussi un tour du chapeau en 11 minutes en deuxième demie.

Shakhtar et Dinamo Zagreb ont fait match nul 2-2.