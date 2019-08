Une des copropriétaires de la franchise de St. Louis, Carolyn Kindle Betz, et le commissaire de la MLS, Don Garber.

PHOTO J.B. FORBES, ASSOCIATED PRESS

(St. Louis) La Major League Soccer a octroyé une équipe d’expansion à St. Louis, qui évoluera dans un nouveau stade au centre-ville à compter de 2022.

Associated Press

Le commissaire de la MLS Don Garber a confirmé l’information mardi au Palladium, situé près du carré Lafayette. L’équipe n’a toujours pas de nom officiel.

L’organisation appartiendra à Carolyn Kindle-Betz, la présidente d’Enterprise Holdings Foundation, aux hommes d’affaires du coin Andy Taylor et Jim Kavanaugh, ainsi qu’à six femmes qui font partie de la famille Taylor. Ça signifie que la concession de St. Louis sera la première de l’histoire de la MLS à appartenir majoritairement à des femmes.

L’équipe du Missouri portera le total de la ligue à 28 clubs, si on inclut l’arrivée de quelques formations supplémentaires au cours des prochaines saisons. Le FC Cincinnati disputera sa première campagne l’an prochain, tandis que l’Inter Miami FC et le Nashville SC suivront la saison suivante. L’Austin FC commencera ses activités en MLS en 2021, et St. Louis fera son entrée la saison suivante.