 Les Canadiennes tournent leur attention vers les Néerlandaises 

La défense canadienne n'a pas concédé de but en Coupe du monde en 256 minutes. L'Anglaise Lucy Bronze a inscrit le but le plus récent, en quarts de finale en 2015.

« Tous ceux qui nous ont regardés ont vu une équipe confiante et qui n'a pas encore alloué de but dans le tournoi, ce qui est très important », a dit l'attaquante Janine Beckie, après la victoire de la Nouvelle-Zélande.

« Je pense qu'il y a cinq ou six équipes qui peuvent gagner la Coupe du monde et nous sommes l'une d'entre elles », a dit Heiner-Moller, à la veille du tournoi.

Depuis lors, les Néerlandaises sont demeurées invaincues en remportant l'Euro il y a deux ans. Elles ont mérité la dernière place disponible pour l'Europe à la Coupe du monde en battant la Suisse et le Danemark.

Le Canada et les Pays-Bas sont à égalité aux points et au différentiel de buts dans le groupe E. Les Néerlandaises ont marqué un but de plus.

Sinclair, âgée de 36 ans, est à quatre buts d'éclipser le record du monde détenu par Abby Wambach (184).

Vivianne Miedema, 22 ans, est devenue la meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas samedi. La vedette d'Arsenal a inscrit son deuxième but du match - et le 60e de sa carrière - lors d'une victoire de 3-1 face au Cameroun.