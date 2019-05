 Zlatan Ibrahimovic écope d'une suspension de deux matchs 

L'attaquant et capitaine du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, a écopé vendredi d'une suspension de deux matchs pour une altercation avec le gardien de but des New York Red Bulls, le week-end dernier.

« La commission de discipline de la Ligue nord-américaine de football a infligé à Zlatan Ibrahimovic deux matchs de suspension et une amende d'un montant non divulgué pour attitude violente à la 86e minute du match entre le Galaxy et les New York Red Bulls », a expliqué la MLS.

Ibrahimovic, 37 ans, va manquer les deux prochains matchs de son équipe, dimanche à domicile face à Colorado et vendredi prochain à Orlando.

« Ibra » a eu une altercation avec le gardien de but des New York Red Bulls, Sean Johnson, lors de la défaite de son équipe à domicile (2-0) après avoir manqué une occasion de but.

Le Suédois avait attrapé Johnson par le cou et les deux joueurs avaient écopé d'un avertissement.

Johnson avait ensuite accusé Ibrahimovic d'avoir perdu son calme.

« C'est un joueur de talent, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Il était frustré, ce que je peux comprendre au vu du déroulement du match », a-t-il expliqué.

Ibrahimovic avait écopé la semaine précédente d'une amende pour simulation après s'être laissé tomber pour tenter d'obtenir un coup franc lors de la défaite du Galaxy face à Columbus (3-1).

Le mois dernier, l'ancien buteur du Paris SG avait failli en venir aux mains avec un joueur du Real Salt Lake, Nedum Onuaha.

« A partir de l'heure de jeu, il a commencé à me menacer et me dire tout ce qu'il allait me faire, qu'il allait me blesser. Et c'est le joueur qui se présente comme le nouveau visage de la MLS », avait regretté Onuaha.

Ibrahimovic a marqué neuf buts en dix matchs et occupe la 2e place du classement des buteurs.

Le Galaxy a perdu ses trois derniers matchs et a rétrogradé à la 3e place de la conférence Ouest (22 pts), à huit points du leader, l'autre club de Los Angeles, le LAFC.