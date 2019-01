Les six premiers matchs de l'Impact à l'étranger

Il s'agit là de l'un des points marquants du calendrier régulier de la huitième saison de l'histoire de l'Impact en MLS, rendu public en fin d'après-midi lundi.

Au cours de ses sept premières campagnes, la formation montréalaise n'a jamais joué plus de deux parties consécutives à l'étranger avant de tenir son ouverture locale sous le toit du Stade olympique.

Le calendrier du Bleu-blanc-noir s'amorcera le samedi 2 mars contre les Earthquakes de San Jose. Puis, entre le 9 mars et le 9 avril, l'Impact fera des escales à Houston, à Orlando, à Kansas City, à New York contre le NY City FC et à Washington, contre le D. C. United.

Ce long périple loin des amateurs montréalais inclut une pause d'une semaine entre les matchs du 16 mars, à Orlando, et du 30, à Kansas City.

Après sa première partie à Montréal, l'Impact disputera deux autres rencontres à l'étranger, à Philadelphie et en Nouvelle-Angleterre les 20 et 24 avril avant d'accueillir le Fire de Chicago le 28 avril.

De ses 34 matchs de saison régulière, l'Impact en jouera 22 le samedi et trois le dimanche. La formation montréalaise affrontera toutes les équipes de la MLS deux fois au maximum en saison régulière.

Parmi les autres rencontres à surveiller, l'Impact croisera le fer avec le Toronto FC à deux occasions, d'abord au stade Saputo le samedi 13 juillet, puis à Toronto le samedi 24 août.

La saison prendra fin le 6 octobre à 16 h contre les New York Red Bulls à Montréal. Le Bleu-blanc-noir disputera six de ses huit derniers matchs de saison régulière au stade Saputo.

Les séries éliminatoires de la Coupe MLS commenceront le 19 octobre et la Coupe MLS 2019 se jouera le 10 novembre.