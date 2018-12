 Manchester City dépassé par Tottenham, Liverpool s'échappe 

Les Citizens, qui s'étaient déjà inclinés 3-2 contre Crystal Palace à domicile lors de la précédente journée, voient Tottenham leur passer devant (45 points contre 44). Le nouveau dauphin londonien est récompensé après son deuxième carton consécutif, 5-0 contre Bournemouth après le 6-2 à Everton.

Solide leader, Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour enchaîner une huitième victoire. Après un corner joué à deux, la défense de Newcastle, perdue, a laissé Lovren expédier un missile de l'extérieur du droit (11e) dans les filets.

Un but en première période, puis les Reds ont déroulé. Salah d'abord, qui a obtenu et transformé un penalty (48e) pour son 12e but de la saison, lui permettant d'égaler le Gunner Aubameyang en tête du classement des buteurs, puis Shaqiri (79e) et Fabinho (85e).

A Leicester, le scénario aurait pu être le même pour City. Bernardo Silva (14e), servi idéalement dans la surface par Aguero, a d'abord cru rassurer les Skyblues avec le 1-0. Mais à l'image du match de Kevin De Bruyne, titulaire pour la première fois en championnat cette saison, rien n'a été dans le bon sens pour les Citizens.

Doublé de Pogba

Les Foxes, vainqueurs de Chelsea 1-0 la semaine dernière, ont rapidement égalisé par une tête d'Albrighton sur un superbe centre de Vardy (19e). Paniquée, la défense mancunienne aurait pu prendre d'autre buts avant la mi-temps, mais c'est finalement en seconde période qu'elle succombera devant Ricardo Pereira (81e), sur un corner mal repoussé.

A l'inverse de City, Tottenham était en réussite avec son armada offensive qui a encore frappé : Eriksen (16e), Son Heung-min pour un doublé (23e, 70e), Lucas (35e), et évidemment l'inévitable Kane (61e) offrent la place de deuxième aux hommes de Pochettino.

Pour l'autre club de Manchester, United, l'effet Solskjaer s'est poursuivi contre la lanterne rouge Huddersfield. C'est d'abord Matic qui a repris un ballon perdu sur corner pour le 1-0 (28e). Puis c'est le retour de « Pogboom » : le champion du monde français y est allé de son doublé, grâce à deux frappes à ras de terre dont une de 25 mètres, dans le petit filet gauche du but adverse.

Deuxième victoire en deux matchs pour l'après-Mourinho. Mais il en faudra plus pour revenir sur les cinq premiers : avec 32 points, ManU est à cinq longueurs d'Arsenal et de Chelsea, qui jouaient en soirée à Brighton et Watford.