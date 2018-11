 Les clubs de Manchester brillent en Ligue des Champions 

GRAHAM DUNBAR Associated Press Genève

La Juventus croyait qu'un but magnifique de Cristiano Ronaldo allait lui permettre de vaincre son ancienne équipe avec quelques minutes à faire à Turin. Cependant, Manchester United a répliqué grâce à un coup franc de Juan Mata, puis un but contre son camp à la suite d'un centre qui a touché deux joueurs avant de franchir la ligne des buts.

L'entraîneur du United, Jose Mourinho, un ancien entraîneur de l'Inter Milan, a nargué des partisans après la victoire de 2-1 en portant sa main droite à l'oreille et il a été confronté par des joueurs de la Juventus.

De son côté, Manchester City a écrasé le Chakhtar 6-0 dans un match dont on se souviendra pour un penalty accordé quand Raheem Sterling a chuté après avoir trébuché contre le sol en voulant décocher un tir.

Le Real Madrid, le Bayern Munich et l'AS Roma ont aussi gagné leur match, mais le FC Barcelone demeure la seule équipe déjà assurée d'une place dans la phase éliminatoire après quatre rondes de matchs dans la phase de groupes.

Le Real, triple champion en titre, a inscrit quatre buts en première demie, en route vers une victoire de 5-0 contre le FC Viktoria Plzen.

Robert Lewandoski a marqué les deux buts du Bayern dans un gain de 2-0 contre l'AEK Athènes FC, qui a encaissé un quatrième revers de suite.

PAS DE PERFECTION

Le magnifique but de Ronaldo à la 65e minute, sur une frappe à la volée après une longue passe de Leonardo Bonucci, aurait été une belle manière pour la Juventus de garder sa fiche immaculée.

Les champions italiens ont atteint deux fois le poteau et ont gaspillé plusieurs occasions d'ajouter un but d'assurance avant de voir le United puiser dans ses ressources et renverser la vapeur.

La frappe de Mata est passée par-dessus le mur de la Juventus à la 86e minute et un coup franc à la 90e minute a dévié contre Bonucci, puis Alex Sandro.

La Juventus domine toujours le groupe H avec deux points de plus que Man United. Le Valence CF suit à deux points du United, à la suite d'une victoire de 3-1 contre le Berner Sport Club Young Boys. Le United pourra s'assurer d'une place au tour suivant avec une victoire à domicile contre les Young Boys le 27 novembre.

CITY S'ENFLAMME

Manchester City a offert une performance chirurgicale face au Chakhtar et les dirigeants peuvent s'attendre à retourner dans les quartiers généraux de la FIFA en Suisse pour le tirage au sort de la ronde des 16 le 17 décembre.

Après que David Silva eut ouvert la marque, City s'est fait offrir un cadeau par l'arbitre quand Sterling a soutiré un penalty en chutant bêtement sans contact avec un rival.

« J'ai frappé la surface par accident, a admis Sterling. Je ne voulais pas tomber et c'était un vrai désastre de ma part. ».

Gabriel Jesus a marqué sur le penalty, puis a ajouté un deuxième but en deuxième demie avant de compléter son tour du chapeau pendant les arrêts de jeu.

City détient trois points d'avance sur l'Olympique lyonnais dans le groupe F, alors que le club français a gaspillé une avance de deux buts dans un verdict nul de 2-2 contre le TSG 1899 hoffenheim. Les Allemands jouaient à 10 quand Pavel Kaderabek a créé l'égalité pendant les arrêts de jeu.

MADRID DOMINE

Le Real Madrid et l'AS Roma ont gagné en Europe de l'Est et partagent toujours le premier rang du groupe G.

Le Real s'est payé une petite frayeur quand le FC Viktoria Plzen a atteint la barre horizontale tôt dans le match, mais les Espagnols ont ensuite inscrit quatre buts dans un intervalle de 20 minutes. Karim Benzema a réussi un doublé, tandis que Casemiro et Gareth Bale ont aussi fait bouger les cordages.

Toni Kroos a également fait mouche en deuxième demie pour le Real, qui a inscrit une troisième victoire d'affilée toutes compétitions confondues depuis que Julen Lopetegui a été congédié et que Santiago Solari l'a remplacé sur une base intérimaire.

Plus tôt dans la journée, l'AS Roma a défait le CSKA Moscou 2-1 pour s'offrir une avance de cinq points sur la formation russe.

Lorenzo Pellegrini a marqué le but gagnant à la 59e minute, peu de temps après que le défenseur du CSKA Hordur Magnusson eut été expulsé.

GROUPE RÉTRO

Le groupe E a une saveur des années 1970, alors que le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam espèrent poursuivre leur parcours. Les deux équipes ont gagné trois titres européens entre 1971 et 1976.

Le Bayern détient deux points d'avance sur l'Ajax, qui a fait match nul 1-1 contre le Benfica Lisbonne, et les deux pourraient obtenir leur billet avant leur duel à Amsterdam le 12 décembre.

L'Ajax disputera son prochain match à Athènes, qui est l'une des deux équipes avec aucun point au compteur avec le Lokomotiv Moscou dans le groupe D.