L'ex-chroniqueur sportif Guy Émond est mort

La nouvelle a d'abord été rapportée par le Journal de Montréal pour lequel M. Émond a travaillé pendant de nombreuses années. Elle a ensuite été confirmée à La Presse canadienne par le barbier Ménick, l'un de ses plus fidèles amis depuis de nombreuses décennies.

L'ex-chroniqueur souffrait de diabète depuis longtemps. Il a passé les dernières années de sa vie dans un centre d'hébergement de Joliette, dans Lanaudière.

Ménick s'est entretenu au téléphone mardi avec l'un des fils de M. Émond qui lui a dit que l'ancien chroniqueur vivait ses derniers moments.

Au long de sa carrière qui a débuté au début des années 1960, Guy Émond s'est fait largement connaître au Québec, surtout pour ses chroniques et ses propos très colorés. Sa chronique quotidienne dans le Journal de Montréal abordait une multitude de sujets, surtout le hockey, la boxe et les courses de chevaux, mais elle contenait aussi une foule de potins et d'observations sur une multitude de personnes, connues ou non.

En marge de son travail, Guy Émond a aussi été chanteur de musique country et un joueur assidu de balle-molle, ayant participé à une foule de matchs et de tournois servant à recueillir des fonds pour des organismes de charité.

Guy Émond laisse dans le deuil ses deux fils, Dany et Jean-Marc, trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.