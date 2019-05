Les cadeaux des Maple Leafs...

Mathias Brunet

À 36 ans lors de son embauche en 2003, Ferguson Jr. constituait une vedette montante parmi les gestionnaires du hockey, après quatre années couronnées de succès au sein du club-école des Blues de St. Louis. Ferguson remplaçait Pat Quinn et devait amener une vision nouvelle à Toronto. Il avait plutôt de vieilles idées et allait mener les Maple Leafs vers une grande période de noirceur. Il a distribué les choix au repêchage et les espoirs comme on donne des bonbons à l'Halloween. Dès sa première année, il cède des choix de première et deuxième rondes pour obtenir un joueur de location, Brian Leetch. L'illustre défenseur des Rangers est demeuré quelques mois seulement à Toronto, les Leafs ont survécu une ronde. En 2006, après une exclusion des séries éliminatoires et le congédiement de Pat Quinn, Ferguson Jr. se cherchait un gardien numéro un. Les deux principaux espoirs de l'équipe, Tuukka Rask, premier choix du club en 2005, et Justin Pogge, n'étaient pas encore prêts à assumer ce rôle.

Tuukka Rask

Il en a sacrifié un, Rask, 19 ans, pour obtenir Andrew Raycroft, 26 ans, des Bruins, sensationnel à son année recrue deux ans plus tôt. La saison misérable de Raycroft l'hiver précédent aurait dû inquiéter le DG des Maple Leafs. Raycroft était un feu de paille et Pogge un espoir très ordinaire, médiocre même dans la Ligue américaine. Il joue toujours au hockey aujourd'hui, en deuxième division suédoise. On commet souvent des erreurs en voulant corriger les précédentes. Un an plus tard, Ferguson Jr. offre des choix de première et deuxième rondes aux Sharks de San Jose pour un autre gardien établi, Vesa Toskala, et le robuste attaquant Mark Bell. Le DG des Sharks, Doug Wilson, s'est servi de ces deux choix, les 13e et 44e au total, pour passer du 13e au 9e rang de la première ronde en 2007 et ainsi repêcher le joueur qu'il convoitait, Logan Couture.

Logan Couture