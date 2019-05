Il ne faudrait pas oublier Ron Francis en Caroline

Mais les empreintes de Francis sont partout. Francis n'était pas trop actif au plan des échanges, mais il croyait aux vertus du repêchage et du développement. Plusieurs joueurs importants des Hurricanes ont grandi sous son règne, avec la complicité du directeur du recrutement Tony McDonald.

Il y a un an presque jour pour jour, le 30 avril 2018, Ron Francis était démis de ses fonctions. Son équipe progressait au fil des saisons, mais avait néanmoins raté les séries éliminatoires lors des neuf saisons précédentes.

Voir son ancien club briller en séries éliminatoires peut être douloureux, même si on a gardé des liens intimes avec certains joueurs.

Les Hurricanes de la Caroline sont à un match d'atteindre la finale de l'Association de l'Est, grâce à leur victoire de 5-2 hier soir aux dépens des Islanders de New York.

C'est le cas de leur meilleur attaquant, Sebastian Aho, un choix de deuxième ronde en 2015. Les défenseurs Jaccob Slavin, le secret le mieux gardé de la LNH, et Brett Pesce ont été promus dans la Ligue nationale sous son règne.

L'embauche du capitaine Justin Williams, en 2017, est la sienne. Son meilleur échange en carrière demeure celui de Teuvo Teravainen, acquis des Blackhawks en juin 2016 pour permettre à ceux-ci d'alléger leur masse salariale. Teravainen a coûté des choix de deuxième et troisième rondes, et la promesse d'accepter le contrat imposant de Bryan Bickell. Teravainen vient de connaître une saison de 76 points.

Waddell a eu la main heureuse au sein d'un jeune groupe presque à maturité. On ne connaît pas autant de succès sans prendre les bonnes décisions.

Mais pourtant, il a effectué deux des pires transactions de l'été. Waddell, l'ancien DG des tristes Thrashers d'Atlanta, a obtenu seulement un choix de deuxième ronde et un espoir à peine capable de s'accrocher à la Ligue américaine pour Jeff Skinner. Celui-ci a connu une saison de 40 buts à Buffalo.

Sa grande transaction avec les Flames n'a pas tourné à son avantage non plus. Elias Lindholm vient d'exploser avec 78 points à Calgary. Le défenseur Noah Hanifin, 22 ans seulement, a amassé 33 points, joué en moyenne presque 21 minutes par rencontre et maintenu une fiche de +18.

Les Hurricanes ont reçu en retour Dougie Hamilton, un défenseur offensif, certes, mais plein de carences et dont le nom a alimenté les rumeurs d'échange tout l'hiver; Micheal Ferland demeure un excellent attaquant de puissance, mais ennuyé par de multiples commotions cérébrales. Il a disputé seulement trois matchs de séries et deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

La troisième pièce, considéré comme l'élément le plus important de la transaction, le jeune défenseur Adam Fox, vient d'être échangé aux Rangers de New York pour des choix de deuxième ronde et un choix conditionnel de troisième ronde parce qu'il refusait de signer un contrat avec les Hurricanes.