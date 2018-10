La LNH doit protéger ses jeunes stars

La plus brillante recrue de la Ligue en ce début de saison, Elias Pettersson, a subi une agression totalement gratuite de la part du défenseur montréalais Mike Matheson, samedi soir.

Pettersson n'a pu compléter le match, mais il a pu s'envoler avec l'équipe dimanche. Le DG des Canucks, Jim Benning, a déclaré aux journalistes que sa jeune vedette se sentait un peu mieux dimanche matin, mais on craignait toujours une commotion cérébrale dans son cas.

Matheson, qui n'a pourtant pas la réputation d'un joueur salaud n'a même pas été puni sur le jeu. Par contre, la LNH l'a convoqué à une audience téléphonique aujourd'hui.

En n'étant pas convoqué sur place à New York, Matheson évite une longue suspension. Il ne pourra être suspendu pour plus de cinq matchs. Quand la Ligue convoque un joueur sur place, elle se donne la possibilité de suspendre le fautif plus de cinq rencontres.

Les Canucks ne sont pas très heureux aujourd'hui, vous l'aurez deviné. Dans le quotidien Vancouver Sun ce weekend, le sondage du jour portait sur la nécessité pour les Canucks de venger leur jeune star. Le colosse Erik Gudbranson, qui n'était pas sur la glace lors de l'incident, a déploré le fait que ses coéquipiers autour de Pettersson ne se soient pas vengés sur le coup.

Mais à mots couverts, l'entraîneur Travis Green a suggéré que l'époque où les joueurs cherchaient eux-mêmes à se faire justice était révolue.

Les Canucks s'y connaissent en la matière. Ils ont mis du temps à se défaire de la vilaine réputation acquise lors du triste assaut de Todd Bertuzzi à l'endroit de Steve Moore en 2004.

Vancouver n'a donc pas cherché noise à Matheson. Mais la Ligue doit désormais faire son travail et suspendre le défenseur des Panthers si elle veut éviter une recrudescence de violence.

En n'agissant pas de la bonne façon, la LNH donnera l'impression aux joueurs qu'ils ne peuvent plus compter sur elle pour faire régner la justice et ceux-ci seront tentés de faire le travail eux-mêmes.

Le hockey appartient désormais aux jeunes de talent. Elias Pettersson, cinquième choix au total en 2017, incarne parfaitement ce nouveau mouvement. On ne peut se permettre de ne pas le protéger.