(Londres) Le triple médaillé d’or olympique britannique Max Whitlock a annoncé mercredi qu’il mettrait fin à sa carrière sportive après les Jeux de Paris 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Agence France-Presse

À 31 ans, Whitlock a remporté trois fois l’or olympique : au sol et au cheval d’arçons des Jeux de Rio de Janeiro en 2016, puis à nouveau au cheval d’arçons aux Jeux de Tokyo en 2021.

« Je sais au fond de moi que Paris 2024 est le bon moment pour dire “J’arrête” », a déclaré à la BBC Whitlock, qui a également remporté trois titres mondiaux de gymnastique. « J’ai un très bon état d’esprit, je me dis que je vais donner tout ce que j’ai ».

Whitlock avait fait ses premiers pas sur la scène internationale à Londres en 2012, où il avait remporté le bronze dans l’épreuve masculine par équipes et le bronze individuel aux arçons.

Sa troisième médaille d’or olympique, dans une Ariake Arena presque vide à Tokyo, avait été suivie de 18 mois d’introspection, au cours desquels il avait lutté contre l’idée que sa carrière de compétiteur touchait à sa fin.

« Beaucoup de choses ne me convenaient pas. Je n’avais rien pour me réveiller le matin et me dire “Je vais travailler dur pour essayer d’atteindre cet objectif”. Mais c’est différent aujourd’hui », a précisé l’athlète devenu également chef d’entreprise.