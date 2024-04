PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE

Les piscines du Parc olympique, le centre sportif, l’Institut national du sport du Québec et les étages locatifs de la tour seront fermés de quatre à six mois pour le nettoyage et la décontamination des lieux à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 mars.