(Paris) Deux importantes régions de France ont fait équipe pour présenter une candidature afin d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Associated Press

Les régions d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont annoncé mardi qu’elles voulaient soumettre une candidature conjointe au Comité international olympique. La décision survient après qu’elles eurent consulté le président du Comité olympique français.

La ville de Paris accueillera les Jeux olympiques d’été, l’an prochain. La France a déjà été l’hôtesse des Jeux d’hiver à trois reprises, soit en 1924, en 1968 et en 1992. La ville d’Annecy n’avait pas été retenue pour les Jeux d’hiver de 2018.

« Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en France en 2030 sont une formidable opportunité de poursuivre sur la lancée des Jeux de Paris et d’offrir de fabuleuses perspectives au sport français et à nos athlètes, a déclaré David Lappartient, président du Comité olympique français. Le comité demandera officiellement au CIO et à sa commission des futures villes hôtesses d’ouvrir un dialogue formel en vue de l’élaboration d’un dossier de candidature. »

Outre la France, la Suède a également signifié son intérêt d’accueillir les Jeux d’hiver de 2030.