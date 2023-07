(Lille) Lens, navire sans capitaine : Seko Fofana évoluera la saison prochaine avec Al-Nassr, club saoudien de Cristiano Ronaldo, un départ attendu depuis plusieurs jours, mais vécu avec émotion par le joueur et son ancien club.

Kenan AUGEARD Agence France-Presse

« Merci de m’avoir transmis votre passion, merci pour votre amour inconditionnel et merci de m’avoir nommé capitaine de l’aventure d’une vie », a déclaré l’Ivoirien, 28 ans, dans une vidéo Instagram. « Je vous quitte avec le cœur lourd, mais surtout le sentiment du devoir accompli », a-t-il ajouté.

Les Sang et Or ont eux salué dans un communiqué les performances de leur capitaine, qui « resteront à jamais dans les cœurs de tous les amoureux du Racing ».

Outre le quintuple Ballon d’or portugais, arrivé à Al-Nassr cet hiver, Fofana rejoint dans son nouveau club l’international croate Marcelo Brozovic et le gardien colombien David Ospina, ancien de l’OGC Nice.

D’autres grands noms ont signé ces dernières semaines en Arabie saoudite, devenue le nouvel eldorado des vedettes du football : les Français Karim Benzema et N’Golo Kanté à Al-Ittihad ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly et le Portugais Ruben Neves, qui ont rejoint Al-Hilal.

« Captain Seko »

Le nom de l’international ivoirien (8 sélections, 3 buts) est moins clinquant, mais c’est une belle prise pour le championnat saoudien : Fofana était la saison dernière l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, le seul milieu nommé pour le trophée de meilleur joueur du championnat aux côtés de quatre attaquants (Kylian Mbappé, Loïs Openda, Jonathan David et Lionel Messi).

Il quitte le nord de la France au moment où Lens s’apprête à retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans, grâce à l’exceptionnelle saison 2022/2023 du club artésien, deuxième de Ligue 1 à un point du Paris SG.

Formé au Paris FC, club de sa ville natale, et à Lorient, Seko Fofana a signé son premier contrat avec Manchester City en 2014, mais n’a jamais disputé de match professionnel avec les Citizens. Prêté à Fulham puis Bastia, il a ensuite joué quatre ans sous le maillot de l’Udinese avant de rejoindre Lens, tout juste promu en Ligue 1, à l’été 2020.

Intronisé capitaine par l’entraîneur Franck Haise dès le début de la saison 2021/2022, il a porté le brassard à 72 reprises avec les Sang et or. De son poste de milieu central, « Captain Seko », maillot floqué du numéro 8, a inscrit 21 buts en 112 matchs avec Lens.

« Exemplaire et étincelant »

La saison écoulée, il a parfois manqué de tranchant, mais a su être présent dans les grands rendez-vous, à l’image de son magnifique but pour l’ouverture du score face à Marseille, le 6 mai (victoire 2-1).

Les trois saisons de Seko Fofana dans l’Artois témoignent de la progression du club ces dernières années, avec deux septièmes places en 2020/2021 et 2021/2022 avant la deuxième place, donc, la saison passée.

« J’ai envie, au nom du club, de surtout saluer un capitaine exemplaire qui a été étincelant et a montré la voie durant trois saisons », a déclaré le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille.

« Preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d’un club à en devenir un actionnaire », a-t-il souligné.

Le RC Lens a également annoncé mardi le départ de l’international polonais Adam Buksa, prêté au club turc d’Antalyaspor avec option d’achat.

Ces deux départs font suite à celui du buteur belge Loïs Openda, 21 buts la saison passée, qui a rejoint samedi le RB Leipzig.

Lens avait annoncé le même jour le recrutement d’un ailier international colombien, Oscar Cortes, 19 ans, jusqu’en 2028, la cinquième recrue du club, après les milieux Stijn Spierings (en fin de contrat à Toulouse) et Neil El Aynaoui (Nancy), et les attaquants Morgan Guilavogui (Paris FC) et Andy Diouf (Bâle).