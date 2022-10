Des nations autochtones avaient annoncé le 1 er février qu’elles avaient signé un accord avec la ville de Vancouver, la municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour étudier une candidature.

(Vancouver) Les dirigeants des Premières Nations disent qu’ils sont toujours ouverts à une candidature pour accueillir les Jeux olympiques de 2030 en Colombie-Britannique, mais qu’ils ont besoin que le gouvernement provincial entame des pourparlers pour aller de l’avant.

La Presse Canadienne

« Notre canot est bloqué en ce moment, a déclaré vendredi aux journalistes le conseiller Wilson Williams de la nation Squamish. Si nous n’avons pas le gouvernement provincial ou fédéral dans le canot, nous n’irons nulle part. »

La ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la province, Lisa Beare, a annoncé jeudi que la C.-B. n’appuierait pas la candidature dirigée par les Autochtones pour accueillir les Jeux de 2030 à Vancouver, Whistler et Sun Peaks.

« L’offre actuelle a un coût estimé à 1,2 milliard de dollars et un risque supplémentaire d’un milliard de dollars », a-t-elle déclaré. « Et lorsque nous avons mesuré cela par rapport aux priorités de notre gouvernement, nous pensons que nous devons nous concentrer sur les gens. »

Beare a dit que le gouvernement devait concentrer ses efforts et ses ressources sur les soins de santé, la sécurité publique et les initiatives d’accessibilité.

Elle a ajouté que la Colombie-Britannique s’était déjà engagée à organiser les Jeux Invictus en 2025 et à accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer en 2026.

Williams s’est dit « découragé » d’apprendre la nouvelle.

« Nous (les Lil’wat, les Musqueam, les Squamish et les Tsleil-Waututh) n’avons pas eu le temps de négocier ou d’avoir ce dialogue prolongé sur le potentiel d’à quoi ressembleraient des Jeux olympiques organisés par des Autochtones », a-t-il déclaré.

Les dirigeants des quatre nations ont depuis demandé une rencontre avec le nouveau premier ministre David Eby et ont déclaré que cela a été refusé.

On estime que la tenue des Jeux coûterait entre 3,5 et 4 milliards de dollars, le financement provenant d’un mélange de sources publiques et privées.

On demande à la province de couvrir 17 % du coût total, a déclaré Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien. 52 % supplémentaires proviendraient du secteur privé, y compris les contributions du Comité international olympique.

Si la candidature actuelle échoue, les nations pourraient envisager d’essayer d’organiser d’autres Jeux à l’avenir, a dit Williams.

Le Japon envisage également d’accueillir les Jeux olympiques de 2030 à Sapporo et les États-Unis sont ouverts à la tenue des Jeux à Salt Lake City, mais préféreraient les accueillir en 2034.

« J’espère qu’il n’est pas trop tard, a mentionné le chef Wayne Sparrow de la bande indienne Musqueam. Le délai est très court, mais nous sommes ici pour avoir un dialogue et voir si quelque chose peut être résolu. »