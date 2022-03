(Pékin) Les Jeux paralympiques d’hiver se sont ouverts, vendredi, à Pékin, alors qu’un appel passionné à la paix a retenti.

La Presse Canadienne

Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, a déclaré son horreur face aux combats en Ukraine et a appelé les autorités mondiales à promouvoir la paix.

« Ce soir, je veux, je dois commencer par un message de paix, a lancé Parsons dans une brève allocution aux athlètes et aux spectateurs réunis au Stade national de Pékin, surnommé le Nid d’oiseau. En tant que dirigeant d’une organisation axée sur l’inclusion, où la diversité est célébrée et les différences embrassées, je suis horrifié par ce qui se passe dans le monde en ce moment. »

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, peu de temps après la fin des Jeux olympiques d’hiver à Pékin, bouleverse le monde. Et le monde du sport ne fait pas exception.

Les organisateurs paralympiques avaient initialement annoncé que les Russes et les Biélorusses seraient autorisés à concourir à Pékin, mais ils ont fait volte-face la veille de l’ouverture et expulsé les athlètes des deux pays. Ils ont cité des tensions dans le village des athlètes.

La diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture à la télévision d’État chinoise n’a pas traduit la condamnation de la guerre de Parsons et a ensuite baissé le volume de ses propos en anglais pendant un certain temps. Le gouvernement chinois s’est abstenu de critiquer l’invasion et s’est opposé aux sanctions américaines, européennes et autres imposées à la Russie.

Ina Forrest et Greg Westlake sont entrés dans le stade à la tête de la délégation canadienne composée de 49 athlètes qui participent à des compétitions de hockey, de curling, de ski alpin et nordique et de surf des neiges pendant 10 jours.

Forrest est double médaillée d’or en curling, tandis que Westlake est médaillé d’or au hockey et en est à ses cinquièmes Jeux paralympiques.

Le Canada a remporté 28 médailles — huit d’or, quatre d’argent et 16 de bronze — à PyeongChang il y a quatre ans.

Les Ukrainiens présents

Ces 13e Jeux paralympiques d’hiver se sont ouverts après une semaine tumultueuse en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le membre de l’équipe ukrainienne Maksym Yarovyi a porté le drapeau bleu et jaune désormais largement connu du pays à la tête d’une délégation de 20 athlètes lors de la cérémonie. Tous les athlètes et spectateurs portaient des masques faciaux pour se protéger contre le coronavirus, y compris le président chinois Xi Jinping et d’autres dignitaires.

PHOTO PETER CZIBORRA, REUTERS Le membre de l’équipe ukrainienne Maksym Yarovyi a porté le drapeau bleu et jaune lors de la cérémonie.

« C’est un miracle que nous soyons arrivés pour les Jeux paralympiques », a mentionné plus tôt le chef de la délégation ukrainienne Valerii Sushkevych.

Il a expliqué qu’il avait fallu quatre jours aux membres de l’équipe en Ukraine pour se rendre à Pékin.

« Nous avons surmonté de nombreux obstacles en cours de route, a poursuivi Sushkevych. De nombreux membres de notre équipe ont dû s’échapper alors qu’il y avait des bombardements et des explosions d’obus. »

Li Duan, une ancienne sauteuse en longueur aveugle qui a remporté l’or à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, a allumé la flamme.

Environ 564 athlètes, dont 138 femmes, participent aux Jeux paralympiques. La Chine compte la plus importante équipe, avec 96 compétiteurs, suivie des États-Unis avec 65.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la parité hommes-femmes, mais l’augmentation significative de la participation féminine aux Jeux d’hiver au cours des 20 dernières années montre que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Parsons.

Les Jeux paralympiques de 10 jours se terminent le 13 mars.

Avec l’Associated Press