Le Comité international olympique a publié un communiqué vendredi pour encourager les fédérations internationales à relocaliser tous leurs évènements prévus en Russie et en Biélorussie.

Nicholas Richard La Presse

Le Comité exécutif du CIO a réaffirmé condamner les agissements de la Russie et de la Biélorussie à l’égard de l’Ukraine, d’autant que la guerre actuelle contrevient à la trêve olympique signée en décembre dernier.

Ce pacte signé et approuvé par les 193 états membres de l’Organisation des Nations unies prévoit que tous les pays signataires ne doivent pas entrer en conflit ou en guerre sept jours avant le début des Jeux olympiques et sept jours après la fin des Jeux paralympiques. Or, Poutine a lancé l’assaut en plein cœur des Jeux de Pékin, entre les Jeux olympiques et paralympiques.

C’est pourquoi le CIO presse les fédérations internationales de relocaliser les évènements prévus en Russie ou en Biélorussie. La Fédération internationale de ski (FIS), par exemple, a fait une annonce en ce sens vendredi.

« Assurer la sûreté et la sécurité des athlètes est la priorité », a indiqué le CIO. Il veut aussi que tous les drapeaux ainsi que les hymnes nationaux russes et biélorusses ne soient ni visibles ni entendus lors des évènements internationaux.

Le Comité olympique est de tout cœur avec le Comité paralympique qui doit encore négocier avec l’organisation et la tenue des Jeux qui commenceront le 4 mars.