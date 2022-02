La Russe de 15 ans Kamila Valieva, celle au coeur de la plus médiatisée histoire de dopage des Jeux de Pékin, s'est effondrée lors du programme libre féminin présenté jeudi. Favorite pour gagner l’or à cette épreuve, elle a plutôt été exclue du podium. C’est sa compatriote Anna Shcherbakova qui a remporté les grands honneurs.

Nicholas Richard La Presse

Valieva s'était révélée au monde en dominant le programme par équipe et avait procuré la victoire au Comité olympique russe. À 15 ans, elle devenait le petit joyau des Jeux olympiques de 2022. Toutefois, quelques jours plus tard, on apprenait qu’elle avait testé positive à un test antidopage en décembre. Incident volontaire ou accidentel ? Difficile d’en juger, choisiront les autorités. L’enquête étant trop longue et complexe à réaliser d’ici la fin des Jeux, les autorités ont décidé de ne pas suspendre la jeune patineuse. Cependant, aucune cérémonie de remise de médailles ne devait avoir lieu dans le cas d'un podium pour Valieva.

À l’issue du programme court, la première partie de l’épreuve féminine, Valieva trônait en première position. La pression était forte sur elle, et sur le Comité olympique russe. Un podium complètement russe était envisageable.

Du grand patinage

La première patineuse à s’élancer parmi les quatre prétendantes était la jeune de 17 ans Aleksandra Trusova. Quatrième après le programme court, elle a livré une performance exceptionnelle et audacieuse. Avec cinq tentatives de quadruple saut, la deuxième au classement mondial a mis la barre très haut pour ses compétitrices. Elle a cependant raté son quadruple bouclé piqué à la mi-parcours. Elle a tout de même réussi des sauts de très haute difficulté, comme son quadruple flip et son quadruple aslchow d’entrée de jeu. Elle a terminé avec 177,13 points, pour un total cumulatif de 251,73.

La seule Japonaise à pouvoir espérer réellement une médaille, Kaori Sakamoto, a suivi. Sa technique était moins ambitieuse que celle de Trusova, mais elle a bien effectué les sauts qui étaient inscrits à son programme. Elle n’a pas tenté de quadruple saut, mais elle a bien atterri chacun de ses triples sauts. Elle est notamment parvenue à réussir quatre triple boucle piqué au cours de son numéro. Elle a obtenu 153,29 points, ce qui la plaçait derrière l’athlète du Comité olympique russe.

Le défi était grand pour Anna Shcherbakova. Néanmoins, la première patineuse au classement mondial avait plus d’un tour dans son sac. Elle a livré une performance magistrale. Un sans-faute. Son exécution, sa prise de risque et sa technique ont plu aux juges. Il faut souligner que ses deux quadruple flips ont aussi été assez convaincants. Un triple boucle piqué, deux doubles axels, deux triple lutz, un triple salchow et une triple boucle ont suivi. L’athlète de 17 ans n’a pas déçu et s’est placée au premier rang provisoire grâce à 175,75 points, pour un cumulatif de 255,95.

Kamila Valieva, celle que tout le monde attendait, prenait place pour le dernier numéro de la journée. Si tout le monde appréhendait un autre triomphe controversé, c’est tout le contraire qui s’est passé à Pékin. L’athlète de 15 ans a eu une sortie extrêmement difficile. Elle était inconsolable après son numéro.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Kamila Valieva

Elle avait pourtant bien commencé avec un quadruple salchow. Cependant, elle s’est écroulée lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’atterrir son triple axel, ses deux quadruple boucle piqué et son triple boucle piqué.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

La patineuse du Comité olympique russe a obtenu une note de 141,93, cinquième pointage du jour et un cumulatif de 224,09, insuffisant pour monter sur le podium. Elle a terminé en quatrième position.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Anna Shcherbakova a donc mis la main sur la médaille d’or. Sa compatriote Aleksandra Trusova a gagné l’argent et la Japonaise Kaori Sakamoto a mérité la médaille de bronze.

La Canadienne Madeline Schizaz a pris le 20e rang. L’Ontarienne de 18 ans prenait part à ses premiers Jeux olympiques.