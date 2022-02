Biathlon

Pas de médaille, mais un record pour le Canada

(Zhangjiakou ) « On a eu du fun, on a vraiment eu du fun aujourd’hui ! » Jules Burnotte et son équipe n’ont peut-être pas gagné de médaille au relais en biathlon, mais ils ont réalisé la meilleure performance du Canada dans cette épreuve. La fin de la course, 4 x 7,5 km, a d’ailleurs causé de grandes surprises.