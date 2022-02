(Pékin) La meneuse au classement général, la Néerlandaise Suzanne Schulting, a défendu avec succès et aisance son titre olympique sur 1000 mètres en patinage de vitesse courte piste, vendredi matin.

Nicholas Richard La Presse

L’athlète de 24 ans était non seulement la championne olympique en titre sur cette distance, mais elle avait aussi remporté l’or aux Mondiaux en plus d’avoir mérité trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze sur le circuit de la Coupe du monde cette saison sur 1000 m.

Schulting a mené la finale de bout en bout. Elle a été tout aussi dominante lors des rondes précédentes. Elle a notamment battu le record olympique et le record du monde en quarts de finale. La championne a toujours été la meneuse lors de ses trois courses aujourd’hui.

C’est la Sud-Coréenne Minjeong Choi, troisième au classement sur la distance, qui est montée sur la deuxième marche du podium.

La Belge Hanne Desmet a mis la main sur la médaille de bronze. En saison, elle s’entraîne avec l’équipe nationale des Pays-Bas. Desmet et Schulting se sont enlacées après avoir franchi le fil d’arrivée.

Deux des favorites, l’Américaine Kristen Santos et l’Italienne Arianna Fontana sont entrées en collision avant le dernier tour et ont toutes les deux perdu pied.

Pas la course espérée pour les Canadiennes

Deux patineuses canadiennes prenaient aussi part à l’épreuve du 1000 m, mais aucune des deux n’a été en mesure de passer l’étape des quarts de finale.

Dans le troisième groupe, Courtney Sarault a terminé troisième, mais son chrono n’a pas été suffisant pour que la Néo-Brunswickoise soit repêchée pour les demi-finales. Sa vague a été l’une des plus lentes de la journée.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Courtney Sarault lors de sa vague de qualification aux JO de Pékin.

Cinquième au classement mondial sur cette distance, l’athlète de 21 ans n’a pas apprécié sa performance : « Je suis déçue de moi. J’étais trop nerveuse et j’ai paniqué. J’ai essayé d’exploser sur l’extérieur, en passant que j’allais me faire dépasser de l’autre côté. Finalement, les filles ont pris le dessus et je ne pouvais plus rien faire. Ce n’est pas le résultat que j’espérais aujourd’hui, mais je ne peux rien y changer », a expliqué Sarault après la course.

Sa compatriote, Alyson Charles, a aussi connu une journée difficile. Elle a fini au cinquième rang de sa vague et elle n’a jamais vraiment été dans le coup. La Montréalaise n’a pas pu trouver de brèche pour tenter un dépassement. Même si cette distance n’est pas la spécialité de la patineuse de 23 ans, elle aurait aimé hériter d’un meilleur sort.

« J’avais mon plan dans ma tête. Je pense que mon erreur a été de ne pas aller de l’avant un peu plus tôt quand j’ai vu que la Coréenne et l’Américaine étaient encore derrière moi, parce que c’est sûr qu’elles s’en venaient. Quand je les ai vus, c’était un peu trop tard. Lorsque j’ai voulu dépasser, c’est moi qui ai été dépassé. Il y a eu un peu de contact, j’ai perdu de la vitesse, mais tout s’est joué dans ma prise de décision », a précisé Charles, émue.

Dubois et Pierre-Gilles passent en quarts au 500 m

C’était aussi le jour des tours préliminaires de qualifications pour l’épreuve du 500 m masculin. Trois patineurs canadiens étaient en piste, dans des groupes différents. Dans le deuxième groupe, Maxime Laoun a été éliminé en raison d’une chute. Il s’agissait de la première expérience olympique du Montréalais de 25 ans.

Dans le troisième groupe, Steven Dubois a terminé au premier rang de sa vague. Le médaillé d’argent à ces Jeux a obtenu son billet pour les quarts de finale qui auront lieu dimanche.

Idem pour son compatriote Jordan Pierre-Gilles, qui a pris la deuxième position du quatrième groupe.

Les Canadiens qualifiés pour le relais 5000 m

Dans les demi-finales du relais 5000 m masculin, le Canada avait envoyé sur la glace Pascal Dion, Maxime Laoun, Charles Hamelin et Steven Dubois. Le quatuor canadien a connu une bonne course et s’est disputé la première place du début à la fin. La course a été très serrée, mais le Canada a tout de même assuré sa place en finale en finissant en première position.

L’équipe a eu peur, puisque dans les derniers tours, un patineur chinois a chuté juste devant Pascal Dion, mais après révision, les officiels n’ont pas sévi.