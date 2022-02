Le patineur artistique canadien Keegan Messing a laissé ses tripes sur la patinoire du Capital Indoor Stadium de Pékin, mercredi soir, lors de son programme libre. Ce fut toutefois insuffisant pour lui permettre de décrocher une médaille olympique. Il a pris le 11e rang de la compétition solo.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’athlète de 30 ans avait obtenu 93,24 points pour son programme court, mardi soir, bon pour le 9e rang. Le défi était grand pour arriver à monter sur le podium.

Toujours aussi rapide et puissant sur ses patins, Messing a exécuté un programme vigoureux au son de la chanson Home de Phillip Phillips. Comme il l’avait fait après son programme court, le Canadien a montré une photo de son fils à la caméra en attendant son résultat. Les juges lui ont attribué 172,37 points, son meilleur score de la saison.

Son pointage cumulatif de 265,61 points lui a octroyé le troisième rang temporaire, derrière le Chinois Jin Boyang et l’Italien Daniel Grassl. Les patineurs suivants ont cependant livré de bonnes performances et l’ont fait glisser au 11e rang.

C’est finalement l’Américain de 22 ans Nathan Chen qui a décroché l’or avec un grand total de 332,60 points. Les Japonais Yuma Kagiyama (310,05 points) et Shoma Uno (293,00 points) ont respectivement terminé au 2e et 3e rang.

Rappelons que Keegan Messing vient de vivre deux semaines particulièrement hautes en émotions, lui qui n’est arrivé à Pékin que mardi. Le champion canadien avait été infecté à la COVID-19 il y a deux semaines, et le gouvernement chinois exigeait deux tests PCR négatifs avant de pouvoir entrer dans la bulle olympique. Il a reçu le feu vert pour décoller en direction de la Chine le 6 février et a réalisé son programme court à peine quelques heures après son arrivée. Sa performance est d’autant plus impressionnante dans les circonstances.

L’athlète de 30 ans s’est exprimé au micro de la CBC immédiatement après sa performance. Interrogé pour savoir à quoi il pensait pendant son programme, il a répondu : « Respire, respire, ne tombe pas, respire ! C’était un processus étape par étape. »

« J’étais un peu déçu de ne pas avoir livré une aussi bonne performance que je le pouvais, a-t-il ajouté. J’ai vraiment bien patiné à l’échauffement. J’espérais le refaire aujourd’hui. Ce n’était pas dans les cartes, mais en même temps, je peux quitter Pékin heureux et fier de ce que j’ai fait. »

« Je suis arrivé il y a deux jours, a-t-il poursuivi. Je suis ici, je patine sur une patinoire olympique, j’ai eu mon expérience olympique et je suis tellement reconnaissant d’avoir pu le vivre une fois de plus. »

En 2018, à PyeongChang, Messing avait terminé au 12e rang. Né aux États-Unis, il représente l’unifolié depuis la saison 2014-2015. Il était d’ailleurs un des meilleurs espoirs de médaille canadiens en patinage artistique.