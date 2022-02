La 24e édition des Jeux olympiques d’hiver est officiellement lancée.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La cérémonie d’ouverture s’est amorcée sur le coup de 7 h (heure de Montréal) au Stade national de Pékin. Cent des 215 athlètes canadiens à prendre part aux Jeux étaient sur place, tout de rouge vêtus.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les athlètes du Canada entrent dans le stade, menés par les porte-drapeaux Charles Hamelin et Marie-Philip Poulin.

Comme le veut la coutume, la cérémonie a commencé avec un spectacle traditionnel. Le flocon, symbole du début du printemps en Asie de l’Est, était un élément central.

Les délégations ont ensuite fait leur entrée dans le stade au son d’une musique classique, dans l’ordre alphabétique de la langue du pays hôte.

Le patineur de vitesse Charles Hamelin et la capitaine de l’équipe féminine de hockey Marie-Philip Poulin étaient les porte-drapeaux du Canada. Hamelin, 37 ans, en est à ses cinquièmes et derniers Jeux. Quant à Poulin, 30 ans, elle participe aux Olympiques pour une quatrième fois. Ensemble, ils ont remporté un total de huit médailles olympiques au cours de leur carrière.

Les discours protocolaires ont suivi. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, s’est principalement adressé aux athlètes.

« Au cours des deux prochaines semaines, vous vous affronterez pour la plus belle récompense tout en vivant ensemble sous un même toit au village olympique. Là, il n’y aura aucune discrimination, d’aucune sorte. Dans notre monde fragile, les dissensions, les conflits, la méfiance augmentent. Nous montrons au monde que, oui, il est possible d’être de redoutables adversaires, mais de vivre ensemble en paix et dans le respect. »

« C’est la mission des Jeux olympiques : nous rassembler dans une compétition pacifique, toujours construire des ponts, ne jamais ériger des murs, a-t-il ajouté. Unir l’humanité dans toute sa diversité. […] Donnez une chance à la paix. »

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a ensuite déclaré les Jeux officiellement ouverts. Le drapeau olympique, transporté par six anciens athlètes chinois, a fait son entrée au stade avant d’être hissé au son de l’hymne olympique chanté par des enfants. Le serment a par la suite été prononcé au micro.

Pour la première fois de l’histoire, la vasque olympique n’a pas été allumée. La torche a plutôt été déposée dans un flocon géant, qui s’est élevé dans les hauteurs du stade, ce qui a lancé officiellement les Jeux. Selon ce que rapporte Radio-Canada, cette décision aurait été prise dans un esprit écoresponsable.

Au cours des 15 prochains jours, les athlètes se disputeront des médailles dans 109 épreuves et 15 disciplines. Le tout se terminera avec une cérémonie de clôture, le 20 février.