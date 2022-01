(Pékin) Snowboard Canada a annoncé que le planchiste Derek Livingston a subi une blessure au bas du corps à l’occasion d’une récente descente d’entraînement et qu’il ne participera pas aux Jeux de Pékin.

La Presse Canadienne

Livingston, qui est originaire d’Aurora, en Ontario, sera remplacé par l’Albertain Liam Gill.

« Ça me bouleverse de ne pas concourir pour le Canada aux Jeux olympiques, mais je suis très heureux pour Liam et j’ai hâte de voir mes compatriotes canadiens en action ! », a déclaré Livingston, dans un communiqué de presse.

Âgé de 18 ans, Gill devient ainsi le deuxième plus jeune membre de la délégation canadienne de planche à neige.

L’étoile montante de la demi-lune verra ses rêves olympiques prendre vie après avoir rapidement fait la transition de remplaçant à athlète olympique, quelques jours seulement avant que le vol nolisé de l’équipe ne s’envole pour Pékin.

Il est aussi le seul athlète autochtone au sein de l’équipe canadienne de planche à neige et il représentera fièrement la Première Nation Liidlii Kue aux Jeux.

« Je me suis réveillé en apprenant la nouvelle et je ne savais pas quoi ressentir. Derek est l’un de mes modèles et il m’a aidé à gravir les échelons au cours des dernières années. Quand je pensais aller aux Jeux, je désirais le faire avec Derek. J’avais complètement abandonné l’espoir de pouvoir y aller et je n’avais même pas fait mes valises. Je suis très heureux d’y aller. J’ai quelques trucs dans ma manche et je désire vraiment que ma présence là-bas compte », a déclaré Gill.