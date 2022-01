Claude Julien, qui devait être l’entraîneur-chef d’Équipe Canada aux Jeux olympiques, s’est blessé et ne pourra pas accompagner l’équipe à Pékin. C’est Jeremy Colliton qui prendra sa place.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Hockey Canada en a fait l’annonce dans un communiqué, dimanche matin.

Pendant une activité d’équipe à Davos, en Suisse, Julien a glissé sur la glace et s’est fracturé des côtes, fait-on savoir. Le personnel médical de la formation canadienne et d’autres experts médicaux ont déterminé qu’il ne pourrait pas se rendre à Pékin.

« Claude était plus que ravi et honoré d’être membre d’Équipe Canada aux Olympiques et nous sommes tous déçus qu’il ne puisse plus diriger notre équipe, a déclaré le directeur général, Shane Doan. Claude est de bonne humeur et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour le soutenir. »

Jeremy Colliton, qui a dirigé les Blackhawks de Chicago pendant quatre saisons de 2018 à 2021, sera donc à la tête d’Équipe Canada pour les Jeux, qui s’amorceront ce vendredi.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeremy Colliton

« Jeremy est un talentueux jeune entraîneur avec une grande carrière devant lui, a mentionné Doan. Nous savons qu’il va faire un travail exceptionnel pour mener notre équipe derrière le banc à Pékin. Même si nous sommes emballés pour Jeremy, nous savons que Claude nous soutiendra du début à la fin et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. »