Patinage de vitesse course piste

Sept recrues parmi les 10 patineurs canadiens à Pékin

Patinage de vitesse Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé l’identité des 10 patineurs de vitesse courte piste canadiens qui participeront aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 et on retrouve parmi eux sept recrues.