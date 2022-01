L’absence des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques profitera à des jeunes – et moins jeunes – joueurs qui n’auraient certainement pas pensé se rendre à Pékin cette année. Owen Power et Mason McTavish en font partie.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le réputé journaliste du réseau TSN, Darren Dreger, a rapporté mardi soir que l’équipe canadienne de hockey devrait être annoncée d’ici deux semaines et qu’elle réunira des joueurs de tous âges. En plus de ceux mentionnés ci-haut, il nomme les gardiens Devan Dubnyk et Edward Pasquale ainsi que Tyler Wotherspoon et Adam Cracknell parmi ceux dont le nom se retrouve, semble-t-il, sur la liste de Hockey Canada.

Owen Power, défenseur de 19 ans, a été le premier choix au repêchage de la Ligue nationale en 2021. L’espoir des Sabres de Buffalo évolue cette année pour les Wolverines de l’Université du Michigan, dans la NCAA. Quant à McTavish, les Ducks d’Anaheim en ont fait le troisième choix au total, aussi en 2021. Le joueur de centre de 18 ans évolue avec les Petes de Peterborough dans la Ligue de l’Ontario depuis fin novembre, après avoir joué neuf matchs dans la Ligue nationale et trois dans la Ligue américaine en début de saison.

Les deux jeunes hommes étaient de l’équipe canadienne au Mondial junior, qui a été annulé trois jours après son lancement, la semaine dernière. Ils avaient tous deux récolté cinq points en deux matchs avant que le tournoi ne prenne fin abruptement.

Pour ce qui est de Devan Dubnyk, il a gardé les buts pour 542 matchs dans la LNH, de 2009 à 2021. Âgé de 35 ans, il a commencé la saison actuelle sans contrat, avant de signer un essai professionnel avec les Checkers de Charlotte, le club-école du Kraken de Seattle, en décembre.

De son côté, le cerbère de 31 ans Edward Pasquale évolue en KHL depuis trois ans. Le Torontois a joué pour les Wolves de Chicago, les IceCaps de Saint John’s, les Griffins de Grand Rapids, les Condors de Bakersfield et le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine, de 2010 à 2019.

PHOTO MAXIM SHEMETOV, ARCHIVES REUTERS Edward Pasquale

Le défenseur de 28 ans Tyler Whoterspoon a pris part à une trentaine de matchs dans la LNH avec les Flames de Calgary. Ancien choix de 2e ronde, il joue dans la Ligue américaine à temps plein depuis 2018.

Pour sa part, Adam Cracknell a amassé 43 points en 210 matchs en carrière dans la grande ligue. À 36 ans, l’attaquant fait présentement partie des Condors de Bakersfield

Voilà déjà deux semaines que la LNH a annoncé que ses joueurs ne prendraient pas part aux Olympiques en raison de la montée des cas de COVID-19 à travers le monde. Des voix se sont élevées depuis pour que la sélection canadienne ouvre ses portes aux plus jeunes. Elles ont visiblement été entendues.