Maxence Parrot est récompensé pour ses performances des deux derniers hivers. Il a déjà obtenu sa nomination provisoire pour les prochains Jeux olympiques de Pékin, en février.

Simon Drouin La Presse

Le planchiste de Bromont n’aura qu’à assurer sa place parmi les 30 meilleurs au monde d’ici le 17 janvier pour garantir sa participation aux épreuves de grand saut et de descente acrobatique, dont il a été médaillé d’argent à PyeongChang en 2018.

« Je suis content de savoir dès maintenant que j’irai aux Jeux olympiques, a-t-il fait savoir par communiqué lundi. Ça va me permettre de me concentrer sur mon entraînement et sur ma préparation olympique. Je n’aurai pas besoin de faire toutes les compétitions en début de saison. Je pourrai choisir celles qui me permettront d’arriver bien préparé aux Jeux. »

Parrot, 27 ans, n’a pas pris part à la première Coupe du monde de la saison, à Chur, en Suisse, samedi. Mark McMorris a été le meilleur Canadien à cette épreuve de grand saut avec une cinquième place. Sébastien Toutant a chuté à sa première et seule tentative et s’est contenté du 39e rang.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Maxence Parrot

En dépit de son absence, Parrot occupe toujours le premier rang de la liste de pointage de World Snowboarding (WSPL) en grand saut, ce qui lui a valu cette nomination. Ce classement tient compte des trois meilleurs résultats à des compétitions prédéterminées depuis deux ans.

Le Québécois s’est signalé avec des victoires à l’épreuve-test de Pékin, en décembre 2019, et à la Coupe du monde de Kreischberg, à la reprise des activités post-COVID-19 en janvier, et sa médaille d’argent aux Championnats du monde d’Aspen, en mars.

Le jeune Québécois Nicolas Laframboise occupe le cinquième échelon de la WSPL, mais il se remet d’une blessure à un genou. Toutant, champion olympique du grand saut, est pour sa part sixième en descente acrobatique.

Parrot, qui a surmonté un lymphome de Hodgkin en 2018 et 2019, a remporté 13 médailles aux X Games, dont l’or en grand saut en 2020. Il a raté le dernier rendez-vous de janvier en raison d’un résultat incertain à un test de détection de la COVID-19.

Plusieurs compétitions sont à venir dans les prochains mois, tant en Coupe du monde de la FIS qu’à des évènements professionnels sur invitation comme le Dew Tour, à la mi-décembre, les X Games, à la fin de janvier.

Parrot n’a pas précisé s’il y prendrait part ou pas. « J’aurai plus de temps pour me préparer et cela changera aussi un peu ma préparation pour les Jeux olympiques parce que je ne dois pas nécessairement faire toutes les compétitions à venir, a-t-il indiqué au sujet de sa nomination pour ses troisièmes JO. Je peux choisir celles auxquelles je veux participer, celles qui seront une bonne préparation et je peux prendre plus de temps pour me préparer en gymnase et aussi à la montagne juste pour m’entraîner. »

Les JO de Pékin s’ouvriront le 4 février.