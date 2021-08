(Tokyo) Debout sur le podium des Jeux paralympiques de Tokyo, le Canadien Zachary Gingras aurait souhaité que sa famille soit présente dans la foule.

La Presse Canadienne

L’athlète ontarien de 20 ans venait de remporter la médaille de bronze au 400 mètres T38 et voulait célébrer avec ses proches.

« Cela aurait été quelque chose de spécial, c’est sûr, a-t-il reconnu. Mais je sais qu’ils pleurent probablement de joie sur le canapé au Canada. Alors c’est sympa. »

Gingras, qui vit avec une paralysie cérébrale, a réalisé un record personnel, stoppant le chrono en 50,85 secondes derrière le Turc Mohamed Farhat Chida (50,33). Le Mexicain Jose Chessani Garcia a remporté l’or en 49,99 secondes.

« Cela signifie tellement pour moi. Les 18 derniers mois ont été difficiles pour tout le monde alors d’arriver ici et d’offrir une performance comme celle-ci démontre que tout le travail acharné que j’ai investi a rapporté, a-t-il poursuivi. Je suis arrivé détendu et j’ai fait l’effort de ne pas laisser le moment m’envahir. Je suis sorti en force et j’ai gardé le même rythme. »

Le Canadien a pris l’habitude de garder le meilleur pour les grands moments.

Il avait aussi réussi un record personnel au 400 m aux Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima, au Pérou, où il a remporté l’argent grâce à un chrono de 53,16 secondes.

Étudiant en informatique à l’Université de Victoria, Gingras fait ses débuts paralympiques à Tokyo et doit participer au relais mixte 4x100 mètres plus tard cette semaine.

Le Canada totalise 13 médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo, dont une d’or, sept d’argent et cinq de bronze.

La paracycliste Keely Shaw a presque ajouté à cette récolte, mardi.

La Saskatchewanaise a terminé au pied du podium au contre-la-montre C-4, couvrant la distance en 42 : 11,09 secondes.

L’Américaine Shawn Morelli a remporté l’or (39,33,79), devant les Australiennes Emily Petricola (39 : 43,09) et Meg Lemon (41 : 14,42).

Shaw, âgée de 27 ans, a remporté la première médaille du Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo, obtenant le bronze à la poursuite individuelle 3000 mètres C4, mercredi dernier.

Trois finales en natation

Au Centre aquatique de Tokyo, l’équipe canadienne de natation n’a pas été en mesure d’ajouter à sa récolte de médailles, mais trois Canadiens ont toutefois participé à des finales.

Le Canada compte cinq médailles à la piscine, y compris une d’or, deux d’argent et deux de bronze.

Au 100 m papillon S10, l’Ontarien Alec Elliot a signé un record personnel de 58,59 secondes lors des préliminaires avant de faire encore mieux en finale, se classant cinquième en 58,44.

L’Ukrainien Maksym Krypak s’est imposé en améliorant le record du monde en 54,15 secondes. l’Italien Stefano Raimondi (55,04) et l’Australien Col Pearse (57,66) ont complété le podium.

Au 100 libre, Sabrina Duchenes, de Saint-Augustin, a également établi des records personnels dans les préliminaires et en finale. Elle a d’abord inscrit un chrono à 1 : 14,95 pour se qualifier à la huitième place, puis elle a inscrit 1 : 14,55 pour terminer sixième au classement général.

L’athlète de 20 ans a aidé le relais féminin canadien à remporter le bronze au 4x100m libre, dimanche.

L’Italienne Giulia Terzi a remporté l’or en 1 : 09,21, un nouveau standard paralympique.

« Je ne m’attendais pas à ce résultat aujourd’hui, a mentionné Duchesne, qui termine ses deuxièmes Jeux paralympiques avec deux finales individuelles en plus du bronze au relais. Être sixième au monde au 100 libre est vraiment incroyable. »

En finale au 200 mètres quatre nages individuelles S14, le jeune britanno-colombien de 17 ans Nicholas Bennett a conclu ses débuts paralympiques avec une septième place et un quatrième record national en autant d’épreuves aux Jeux.

Le plus jeune athlète canadien en compétition dans la capitale japonaise a réussi un temps de 2 : 13,21 en finale pour améliorer sa propre marque nationale pour la deuxième fois de la journée.

Dans une finale ultrarapide, le Britannique Reece Dunn a remporté la course en 2 : 08,02, un nouveau record du monde. Il a été suivi par le Brésilien Gabriel Bandeira (2 : 09,56) et l’Ukrainien Vasyl Krainyk (2 : 09,92).

Défaite en basket

Équipe Canada s’est inclinée 63-48 contre les États-Unis en quarts de finale du tournoi de basketball en fauteuil roulant féminin aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le Canada (3-2) disputera maintenant la ronde de classement contre les Pays-Bas ou le Japon, vendredi, afin de déterminer les cinquième et sixième positions. Arinn Young a dirigé l’attaque dans le camp canadien avec 11 points, huit rebonds et six passes décisives. Cindy Ouellet a ajouté neuf points et Kady Dandeneau a obtenu huit points et 13 rebonds dans la défaite. Le Canada accusait un retard de 12-10 après un quart. Les Américaines ont porté leur avance à 10 points à la pause.

Le Canada a réussi à réduire l’avance des Américaines à sept points à de multiples occasions, au quatrième quart. Mercredi, l’équipe masculine a rendez-vous avec la Grande-Bretagne en quarts de finale.