Kady Dandeneau (à gauche) et Rain Young (à droite) se serrent la main après la défaite du Canada contre les États-Unis 63-48.

L’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant ne reviendra pas des Jeux paralympiques de Tokyo avec une médaille. Mardi, dans son match des quarts de finale qui l’opposait aux États-Unis, elle a été défaite 63-48.

Dans ce qui était une reprise de la finale des Jeux parapanaméricains de Lima en 2019 et où les Canadiennes avaient remporté l’or, les Américaines ont cette fois-ci eu le haut du pavé. Elles ont fait la différence en maximisant les revirements dans lesquels leurs tirs précis leur ont permis de creuser l’écart.

L’Albertaine Arinn Young a fini au sommet de la liste des marqueuses du Canada avec 11 points, suivie de Cindy Ouellet (9 points) et de Kady Dandeneau (8 points). Les Québécoises Rosalie Lalonde et Élodie Tessier ont respectivement récolté 6 et 4 points, tandis que Sandrine Bérubé n’a pas été en action.

Du côté des gagnantes, Rose Hollermann (19 points) et Natalie Schneider (18 points) ont propulsé l’attaque américaine qui a été beaucoup plus précise au panier que les Canadiennes.

Le premier quart a été le meilleur de la formation dirigée par Marc Antoine Ducharme. Les Canadiennes ont réussi à bien s’organiser autour du panier adverse et ont limité les Américaines à seulement 2 points d’avance à la fin de l’engagement.

Les porte-couleurs de l’unifolié ont maintenu la cadence en début de deuxième quart, avant que leurs adversaires ne commencent à accentuer leur avance pour quitter à la pause de mi-rencontre avec 33 points contre 23 pour les Canadiennes.

Les Américaines ont continué à profiter des revirements au troisième quart, en plus de faire pression sur l’attaque canadienne. Celle-ci a eu de la difficulté à lancer avec précision au panier dans la clé, où son taux d’efficacité était de 38 % contrairement à 71 % du côté opposé.

Les États-Unis ont poursuivi le travail au dernier quart. Même si les Canadiennes ont réduit leur retard à 9 points à un moment, elles n’ont plus été inquiétées en égrainant patiemment les secondes dans les derniers instants du match, en route vers les demi-finales des Jeux paralympiques de Tokyo.

Le Canada jouera un match pour la cinquième place vendredi contre des adversaires à déterminer.