(Yokohama) Le Japon a enfin remporté l’or en baseball aux Jeux olympiques.

Ronald Blum La Presse Canadienne

Munetaka Murakami a cogné un circuit en troisième manche et ce fut suffisant pour le Japon, qui a vaincu les États-Unis 2-0 dans le match pour l’or aux Jeux de Tokyo, samedi.

Masato Morishita et quatre releveurs ont limité les frappeurs américains à six coups sûrs.

Quelques centaines de personnes, qui semblaient être surtout des bénévoles, ont encouragé le Japon dans le stade de Yokohama, dont la capacité maximale est de 34 000 spectateurs.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS

Les États-Unis, qui ont introduit le baseball au Japon en 1872, n’avaient pas accès aux joueurs sur les formations de 40 joueurs des équipes du baseball majeur, tandis que le Japon comptait sur ses meilleurs éléments des ligues professionnelles locales.

Le Japon était aussi privé de quelques vedettes évoluant en Amérique du Nord.

Murakami a claqué un tir de Nick Martinez (1-1) par-dessus le mur au champ centre gauche.

Le Japon a ajouté un point d’assurance non mérité en huitième, quand Masataka Yoshida a frappé un simple contre le releveur Scott McGough et que le voltigeur de centre Jack Lopez a envoyé son relais par-dessus le marbre. Cette erreur a permis à Tetsuto Yamada de marquer.

Les États-Unis ont encaissé un deuxième revers en six jours contre le Japon, qui s’était imposé 7-6 en 10 manches le 2 août.

Morishita (2-0) a accordé seulement trois coups sûrs en cinq manches.

Ryoji Kuribayashi a accordé un simple à Nick Allen après deux retraits en neuvième. Cependant, Lopez a suivi avec un roulant au deuxième but.

Les joueurs japonais ont célébré autour du monticule. Le gérant Atsunori Inaba a été lancé dans les airs par ses joueurs, qui ont également salué les spectateurs.

PHOTO JORGE SILVA, REUTERS

Le baseball était au programme olympique pour une sixième fois seulement, et une première depuis 2008.

Le Japon avait une médaille d’argent et deux de bronze à son palmarès. Sa collection est enfin complète.

Plus tôt samedi, la République dominicaine a remporté le bronze.

Juan Francisco a brisé l’égalité en frappant un double de deux points en huitième manche et les Dominicains ont vaincu la Corée du Sud 10-6.

Francisco avait claqué un circuit lors d’une première manche de quatre points de la République dominicaine, qui s’est sauvée avec la victoire grâce à une huitième manche de cinq points.

Melky Cabrera a placé quatre balles en lieu sûr pour les Dominicains, qui ont décroché une première médaille olympique en baseball.

La Corée du Sud, médaillée d’or en 2008, a pris les devants 6-5 à la suite d’une cinquième manche de quatre points. Kang Beak-Ho a procuré l’avance aux siens grâce à un simple.

Oh (2-1) a cependant saboté l’avance de ses coéquipiers pour une deuxième fois pendant le tournoi.

Jeison Guzman et Erick Mejia ont tous les deux cogné un simple en huitième manche et Julio Rodríguez a soutiré un but sur balles. Un mauvais lancer de Oh a permis à la République dominicaine d’égaler la marque.

Francisco avait été retiré au bâton lors de ses trois dernières apparitions au bâton, mais il s’est racheté en claquant un double dans l’allée du champ centre gauche pour propulser les Dominicains en avant 8-6. Johan Mieses a suivi avec une longue balle de deux points.

Cristopher Mercedes (1-0) a blanchi les Sud-Coréens pendant trois manches et un tiers pour enregistrer la victoire.

Jumbo Díaz s’est amené en relève alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers et aucun retrait en neuvième manche. Il a retiré trois frappeurs de suite pour obtenir le sauvetage.

Il s’agissait du dernier tournoi de baseball aux Olympiques d’été avant les Jeux de Los Angeles, en 2028.