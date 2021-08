Allyson Felix devient l'Américaine la plus médaillée en athlétisme

(Tokyo) Allyson Felix a remporté une 11e médaille olympique en carrière, samedi, alors que ses coéquipières américaines et elle ont triomphé au relais 4x400 mètres avec un chrono de 3 minutes 16,85 secondes.

Eddie Pells Associated Press

Felix, Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad et Athing Mu n’ont jamais été menacées. La Pologne a suivi à la ligne d’arrivée, 3,68 secondes plus tard, tandis que la Jamaïque a complété le podium.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Allyson Felix, Athing Mu, Dalilah Muhammad et Sydney Mclaughlin

Felix, qui était devenue la femme la plus décorée de l’histoire des Olympiques en athlétisme en gagnant le bronze au 400 m, vendredi, a devancé Carl Lewis en tant qu’athlète la plus décorée des États-Unis en athlétisme. Dans sa collection de 11 médailles, elle en possède sept en or.

Le Finlandais Paavo Nurmi détient le record avec 12 médailles en athlétisme, gagnées de 1920 à 1928.

Plus tôt dans la soirée, la Néerlandaise Sifan Hassan a triomphé au 10 000 m, gagnant une deuxième médaille d’or et une troisième médaille aux Jeux de Tokyo, après avoir décidé de participer aux trois courses de fond.

PHOTO ANDREW BOYERS, REUTERS Sifan Hassan

Hassan a facilement doublé la détentrice du record du monde Letesenbet Gidey lors du dernier virage et a stoppé le chrono à 29:55,32.

La coureuse native d’Éthiopie a donc complété un impressionnant doublé au 5000 et 10 000 m. Elle a aussi gagné le bronze au 1500 m.

La finale du 10 000 m était sa sixième course en huit jours aux Jeux de Tokyo.

Kalkidan Gezahegne, de Bahreïn, a pris le deuxième rang en 29:56,18. Gidey s’est contentée du troisième rang, après avoir passé la majorité de la course en tête.

De son côté, Neeraj Chopra a remporté la première médaille d’or olympique en athlétisme de l’histoire de l’Inde grâce à un jet de 87,58 mètres au lancer du javelot.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Neeraj Chopra

L’Inde avait seulement deux médailles d’argent à son palmarès olympique en athlétisme, gagnées par Norman Pritchard au 200 m et 200 m haies aux Jeux de Paris en 1900.

Les Tchèques Jakub Vadlejch et Vitezslav Vesely ont gagné respectivement l’argent et le bronze.

Au 1500 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a fracassé le record olympique grâce à un chrono de 3:28,32.

Ingebrigtsen est resté derrière le Kényan et champion du monde Timothy Cheruiyot pendant la majorité de la course avant d’exploser dans le dernier droit.

Cheruiyot s’est contenté de l’argent en 3:29,01. Le Britannique Josh Kerr a complété le podium.