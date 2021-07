(Tokyo) Le Russe concourant sous bannière neutre, Karen Khachanov, 25e mondial, a décroché vendredi le premier billet pour la finale de tennis des Jeux olympiques de Tokyo, en battant l’Espagnol Pablo Carreno (11e), 6-3, 6-3.

Agence France-Presse

Le tonnerre a grondé sur le Court Central de l’Ariake Tennis Park, mais c’est bien la foudre russe qui s’est abattue sur Carreno.

Alors que l’Espagnol avait remporté la veille une belle victoire sur Daniil Medvedev, N.2 mondial, il n’a cette fois pas pu lutter face à cet autre Russe.

Une nouvelle fois très efficace au service (10 aces, 26 points remportés sur 28 en première balle), Khachanov a en outre joué de son puissant coup droit pour pousser le métronome espagnol à la faute (15 fautes directes).

Les athlètes russes sont contraints de disputer ces Jeux sous bannière neutre après le scandale de dopage institutionnalisé qui a frappé leur pays. Le COR est ainsi assuré d’obtenir une médaille en tennis.

Or et argent en jeu, Khachanov affrontera dimanche en finale le vainqueur de la rencontre entre le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic et le N.5, l’Allemand Alexander Zverev, qui s’apprête à débuter à Tokyo.