(Tokyo) Le Russe Evgeny Rylov, qui concourt sous pavillon neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, a confirmé vendredi son succès sur 100 m dos en remportant le 200 m dos des Jeux olympiques de Tokyo.

Rylov a mis fin à la domination américaine sur la distance avec un chrono d’1 min 53 sec 27/100e, devant l’Américain Ryan Murphy (1 : 5415) et le Britannique Luke Greenbank (1 : 5472).

Mais Murphy, auteur du même doublé 100 m/200 m lors des JO 2016 de Rio, a laissé percer son énervement en zone mixte, alors que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a suspendu fin 2020 la Russie de compétitions internationales pour deux ans tout en laissant ses sportifs concourir sous la bannière du « Comité olympique russe » (ROC).

« Il me vient environ 15 pensées, donc 13 qui me causeraient pas mal d’ennuis […] C’est un énorme poids mental pour moi de nager toute l’année dans une course qui n’est probablement pas propre, mais c’est comme ça », a lâché Murphy, 26 ans.

Faisant allusion à la décision du TAS, nettement plus indulgente que les sanctions initialement proposées par l’Agence mondiale antidopage face au dopage d’État organisé en Russie, il a ajouté : « Des gens qui en savent beaucoup plus sur la situation ont pris la décision qu’ils ont prise ».

« Cela me frustre, mais […] je ne peux pas à la fois m’entraîner pour les JO, à très haut niveau, et essayer de faire pression sur les personnes qui prennent les décisions pour leur faire comprendre qu’elles prennent les mauvaises », a-t-il conclu.

Interrogé sur les déclarations de l’Américain, Rylov, champion du monde 2017 et récent détenteur du record d’Europe (1 : 5323), a dit « ne pas comprendre cette allusion ».

« Si vous regardez mon apparence et ma physiologie, c’est une allusion plutôt étrange. Je suis très surpris d’entendre ça », a ajouté le nageur de l’Oural.