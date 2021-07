(Paris) La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé mercredi que les matchs du tournoi olympique débuteraient à 15 h au lieu de 11 h à partir de jeudi, après que plusieurs joueurs se sont plaint de la chaleur étouffante à l’Ariake Tennis Park de Tokyo.

Agence France-Presse

« C’est dans l’intérêt de la santé et du bien-être des joueurs et […] à cause de la chaleur et de l’humidité croissantes à Tokyo que les matchs commenceront à 15 h dès jeudi 29 », a indiqué l’ITF dans un communiqué.

Cette décision « a été prise suivant les recommandations du Comité international olympique (CIO), des organisateurs des JO-2020, du Service olympique de radiotélévision mais aussi des joueurs, arbitres, experts médicaux et d’autres acteurs clés », a détaillé la FIT.

L’annonce est intervenue après que plusieurs joueurs ont souffert des conditions de jeu extrêmes mercredi. L’Espagnole Badosa a dû quitter le court en chaise roulante, victime d’une insolation, après avoir abandonné en quarts de finale contre Marketa Vondrousova.

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.2, était « à deux doigts de [s’]effondrer », lors de son match face à l’Italien Fabio Fognini, souffrant de la chaleur et de l’humidité.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, AGENCE FRANCE PRESSE « Tous les joueurs que je connais disent que ce n’est pas normal de faire commencer les matchs à 11 h », a affirmé Medvedev.

« Dès le début du match, j’ai senti que j’avais du mal à respirer. C’était comme si mon diaphragme était bloqué », a expliqué Medvedev après la rencontre. « À la fin du deuxième set, je voyais noir, je m’affaissais. J’étais à deux doigts de m’effondrer sur le court. »

Medvedev avait alors demandé aux organisateurs de repousser l’horaire des matchs, prévus à 11 heures.

« Tous les joueurs que je connais disent que ce n’est pas normal de faire commencer les matchs à 11 h », a affirmé Medvedev.