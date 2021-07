Jeux olympiques

De plus en plus d’athlètes ouvertement gais aux JO

(Tokyo) Lorsque le plongeur olympique Tom Daley a annoncé en 2013 qu’il fréquentait un homme et qu’il « ne pouvait pas être plus heureux », sa déclaration a été un acte de courage qui a également révélé à quel point les plus hauts échelons du sport n’étaient pas considérés comme un espace sûr par la grande majorité des athlètes LGBTQ.