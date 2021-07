(Las Vegas) L’Américaine Katie Lou Samuelson ne pourra participer au tournoi de basketball à trois contre trois lors des Jeux olympiques en raison d’un test positif à la COVID-19.

Doug Feinberg La Presse Canadienne

« Je ne pourrais pas aller et prendre part à la compétition à Tokyo, a dit Samuelson dans un communiqué. Participer aux Jeux olympiques était un rêve de petite fille et j’espère que je pourrai le réaliser un jour. J’ai le cœur brisé. Je suis complètement vaccinée et j’ai pris toutes les précautions, mais je sais que les choses vont s’arranger. »

Samuelson, qui joue pour le Storm de Seattle dans la WNBA, a contracté la COVID-19 en s’entraînant à Las Vegas. Pendant sa saison européenne, elle était retournée à la maison pour se faire vacciner afin d’aider les États-Unis à se qualifier pour le tournoi olympique, en mai.

Elle sera remplacée par Jackie Young, qui a joué pour l’équipe américaine de trois contre trois à l’entraînement, en 2020. Young se joint à Stefanie Dolson, Allisha Gray et Kelsey Plum, sa coéquipière avec les Aces de Las Vegas.

Les Américaines s’entraînaient à Las Vegas pendant une semaine et elles se soumettaient à un test de dépistage chaque jour. Elles étaient ensemble sur le terrain, au déjeuner et au dîner et elles se maintenaient à distance lors de ces repas.

L’équipe américaine voyageait avec les formations masculine et féminine de cinq contre cinq, lundi. Le premier tournoi olympique de basketball à trois contre trois s’amorce le 24 juillet et la ronde préliminaire aura lieu jusqu’au 27 juillet.