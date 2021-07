La golfeuse canadienne Brooke Henderson, gagnante de 10 titres en carrière sur le circuit de la LPGA, a toujours rêvé d’aller aux Jeux olympiques, mais c’est plutôt au hockey féminin qu’elle espérait être sélectionnée.

Michel Marois La Presse

Dans son enfance, à Smith Falls, en Ontario, elle était gardienne de but au hockey mineur. Et sa meilleure amie de l’époque, Bailey Andison, qui pratiquait la natation, partageait son rêve.

« Quand j’étais petite, nous suivions toutes les compétitions olympiques et nous rêvions d’être des Olympiennes un jour », a raconté Henderson il y a quelques jours, en visioconférence.

« Je ne savais pas comment j’y parviendrais, mais j’y rêvais souvent… Le golf a vite pris plus de place, et j’ai travaillé très fort pour faire ma place sur le circuit féminin et aussi pour être sélectionnée dans l’équipe canadienne. »

Cinq ans après Rio, Henderson sera de retour aux Jeux olympiques dans quelques jours. Et cette fois, elle vivra l’aventure avec Andison, puisque son amie s’est qualifiée lors des sélections canadiennes de natation. « C’est vraiment spécial de partager ce moment, car pour elle, aller aux Jeux est vraiment le sommet de son sport et la réalisation du rêve de sa vie.

« Nous en avions parlé il y a quelques mois quand elle m’avait demandé si j’irais à Tokyo. J’avais répondu : “Oui, sans doute”, avant d’ajouter que j’irais sûrement si elle y allait aussi ! »

Henderson n’avait que 18 ans, en 2016, quand elle a pris part aux Jeux de Rio. Tout près du premier rang après deux tours, elle a été rattrapée par la pression et s’est contentée d’une égalité en septième place. Plus mature, confiante en ses moyens et habituée aux grandes compétitions, la golfeuse sera l’une des favorites du tournoi olympique.

Réservée aux 60 premières d’un classement mondial, avec une limite de 4 joueuses par pays, la compétition se déroulera au Kasumigaseki Country Club, au nord-ouest de Tokyo. Henderson sera accompagnée de sa compatriote Alena Sharp (30e à Rio), alors que Corey Conners et Mackenzie Hughes prendront part au tournoi masculin.

« Je suis vraiment honorée de faire partie d’Équipe Canada avec Alena, Corey et Mackenzie, a souligné Henderson. J’aime représenter mon pays et ressentir le soutien de ma famille, de mes amis et des partisans canadiens. »

J’aime l’esprit d’équipe qu’on ressent dans ces compétitions. Brooke Henderson

La golfeuse de 23 ans disposera aussi d’une précieuse alliée au Japon : sa sœur Brittany, qui a fait carrière sur le circuit féminin et est maintenant sa cadette. Sa présence sera d’autant plus importante en raison des contraintes imposées par la pandémie. En principe, les compétiteurs devront limiter leurs déplacements entre leur hôtel et le club de golf, avec peu de possibilités de faire du tourisme ou d’assister à d’autres compétitions.

« Ce sera évidemment très différent cette année, à Tokyo, avec des règles et des consignes beaucoup plus strictes en raison de la COVID-19, mais cela reste un grand honneur pour moi d’y aller. »

Ses exploits

PHOTO ASHLEY LANDIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brooke Henderson totalise dix victoires sur le circuit de la LPGA.

Un titre majeur, le Championnat féminin de la PGA, en 2016

10 titres sur le circuit de la LPGA, un record pour une golfeuse canadienne

En 2018, elle est devenue la première Canadienne à remporter l’Omnium canadien féminin depuis Jocelyne Bourassa, en 1973.

Trois fois l’athlète féminine de l’année au Canada (2015, 2017 et 2018)

Ses ambitions olympiques

PHOTO KYLE TERADA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS « Tout peut arriver dans un tournoi de quatre jours », dit Brooke Henderson.

Septième aux Jeux de Rio, en 2016, Henderson abordera le tournoi olympique dans la peau d’une favorite. Avec une victoire et cinq tops 10 cette saison, elle fait partie du top 5 mondial. « Tout peut arriver dans un tournoi de quatre jours », a insisté la golfeuse en visioconférence récemment. « Il faut travailler sans relâche, rester bien concentrée et respecter son plan. Je suis excitée à l’idée d’avoir une autre chance d’être aux Jeux et, en jouant un peu mieux, j’espère pouvoir me mêler à la lutte pour le podium. »

Ses rivales

PHOTO CHRIS CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Inbee Park

Le tournoi olympique féminin de golf, au contraire du tournoi masculin, réunira pratiquement l’ensemble de l’élite mondiale. La Coréenne Inbee Park, la Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Chinoise Shanshan Feng, les trois médaillées des Jeux de 2016, sont encore là, alors que les Américaines Nelly et Jessica Korda, Lexi Thompson et Danielle Kang, les Coréennes Jin Young Ko, Sei Young Kim et Hyo Joo Kim, ou la Japonaise Nasa Hataoka ne sont que quelques-unes des favorites.