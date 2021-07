(Toronto) Le Québécois de 18 ans Nathan Zsombor-Murray en a mis plein la vue aux essais olympiques canadiens de plongeon et il a validé sa participation à une deuxième compétition aux Jeux de Tokyo.

La Presse Canadienne

Déjà assuré de participer à l’épreuve du 10 mètres synchro, Zsombor-Murray a effectué deux plongeons parfaits et il a remporté la finale de l’épreuve individuelle du 10 mètres, jeudi, à Toronto.

Zsombor-Murray a amorcé la finale avec un plongeon qui lui a valu sept notes parfaites et il a enchaîné avec un plongeon plus difficile qui lui a permis d’obtenir six notes parfaites sur sept. Il a conclu l’épreuve avec un total de 1028,40 points.

Son triomphe fait en sorte qu’il prendra non seulement part à l’épreuve du 10 mètres synchro avec le Québécois Vincent Riendeau, mais il se mesurera aussi à l’élite internationale à la plateforme.

« Après le premier plongeon, je tremblais. J’avais mal exécuté mon deuxième plongeon lors de la demi-finale alors j’essayais de garder mon calme, a mentionné Zsombor Murray. Il y avait moins de pression parce que je savais que je participerais aux Jeux olympiques, mais avant la finale, j’étais quand même nerveux parce que je voulais vraiment faire la compétition en solo à Tokyo. »

Zsombor-Murray ne détenait qu’une mince avance de 10,05 points devant l’Albertain Ethan Pitman et une avance de 33,55 points devant le Saskatchewanais Rylan Wiens à l’aube de la finale. Le Québécois a réussi à maintenir le rythme pour mettre la main sur une des deux places à l’enjeu en vue des Olympiques de Tokyo.

« Je savais que c’était très serré. Je savais que je devais être constant et que je devais réussir mes plongeons. J’ai tenté d’être serein lors de chacune des six rondes en finale et de tout donner. Je crois l’avoir accompli », a observé Zsombor-Murray.

Avec le report des Jeux de Tokyo, les plongeurs ont vécu des moments difficiles et ont dû s’entraîner encore plus fort pour être au sommet de leur forme. Maintenant qu’il pourra toucher à son objectif, Zsombor-Murray estime que ses efforts ont payé et que sa performance de jeudi lui montre à quel point il a progressé depuis un an.

Ça met en perspective ce que je suis capable de faire, surtout que le pointage d’aujourd’hui m’aurait permis de me battre pour une médaille à Rio (en 2016). Ça m’épate de voir où je suis rendu. Je me suis entraîné avec ardeur et ç’a été difficile d’équilibrer l’école et le plongeon. Nathan Zsombor-Murray

Wiens a finalement devancé Pitman pour s’emparer du deuxième rang, avec un pointage de 983,05, et c’est lui qui accompagnera Zsombor-Murray à Tokyo pour l’épreuve individuelle du 10 mètres.

« C’est un rêve devenu réalité, a déclaré Wiens. Ça fait un bail que je souhaite dire que je suis un olympien et dans les dernières années, ce rêve était devenu une possibilité. Nathan et moi sommes amis depuis longtemps et nous avons traversé les années ensemble. Nous nous poussons à nous dépasser et à progresser. »

Chez les dames, Celina Toth a obtenu le dernier billet pour Tokyo à l’épreuve individuelle du 10 mètres.

Toth a récolté un total de 659,55 points au terme de la finale, devançant Katelyn Fung (620,45) et Kate Miller (551,30). Elle prendra part à cette compétition avec la Québécoise Meaghan Benfeito.

Benfeito n’a pas pris part aux essais olympiques canadiens de plongeon à Toronto parce qu’elle avait déjà été sélectionnée par Plongeon Canada pour représenter le pays à la plateforme de 10 mètres.